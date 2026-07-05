Cafu e Bebeto opinam sobre Martinelli titular no Brasil e apontam favorito à Copa
Ex-jogadores falaram sobre escolha do atacabte do Arsenal no time titular
Prestes a entrar em campo pelas oitavas de final da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira terá uma mudança no time titular. Com a ausência de Paquetá por lesão, Ancelotti optou por Martinelli como titular. O camisa 22 foi autor do gol da classificação diante do Japão nos 16-avos de final, e a escolha do treinador foi aprovada por dois dos maiores nomes do Brasil em Mundiais, Cafu e Bebeto.
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O capitão do pentacampeonato foi direto ao analisar a escolha de Ancelotti pelo atacante do Arsenal e mostrou confiança no técnico italiano, baseado no que aconteceu diante do Japão, quando Martinelli entrou no segundo e cumpriu função pelo lado esquerdo do campo, próximo a Vini Jr.
- De verdade, qualquer um que ele colocar ali nós vamos estar muito bem representados. O Ancelotti é muito estudioso, ele sabe o que tem na mão. Ele escala o jogador com base no adversário, e isso é muito importante. Importa muito a matéria-prima que ele tem na mão, e isso faz com que ele tenha essas opções maravilhosas - analisou Cafu em entrevista ao SBT pouco antes da bola rolar.
Bebeto, campeão em 1994, aprovou a troca, mas ponderou que a lesão de Paquetá impacta na formação da Seleção Brasileira e confessou que esperava a entrada de Danilo Santos no onze inicial. O ex-atacante elogiou a postura de Ancelotti à frente da seleção e confia na escolha do técnico.
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- Eu esperava que fosse colocar o Danilo, que é quase a mesma característica do Paquetá, é um cara de qualidade, que mete a bola bem, que chega para fazer gol. Com certeza a gente vai sentir um pouco a falta do Paquet, viu? Já o Martinelli entrou e fez o gol, né ? Teve estrela, fez o gol e nos colocou aqui. Com certeza o gol dele foi muito importante. E o Ancelotti é um cara que eu tenho que valorizar, sabe dar moral ao cara, tem estrela também - analisou Bebeto.
Sobre o caminho do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo, Cafu preferiu ser mais contido e não opinou um favorito ao título Mundial. Afirmou que a Seleção precisa pensar a trajetória na competição jogo a jogo, analisando cada adversário separadamente.
- Nós temos que pensar passo a passo. Não adianta nós pensarmos quem são os nossos grandes adversários do outro lado da tabela. Se nós temos agora a Noruega, que é o nosso pior adversário até agora, vai ser o adversário mais difícil. Vamos pensar hoje na Noruega e depois pensar no próximo adversário - completou o ex-lateral.
Já Oscar, ex-meia de São Paulo e Chelsea, vê a França como favorita ao título. O ex-jogador, que se aposentou dos gramados após o fim da última temporada, afirmou ao SBT que os franceses são os que se mostraram mais perigosos até agora, mas também entende que o lado da chave da Seleção Brasileira, com Inglaterra e Argentina, também apresenta dificuldades ao Brasil.
- A parte do outro lado [do chaveamento] está mais complicada. Lógico que pode dar um Brasil x Argentina, Brasil x Inglaterra ainda... mas a França é quem vem jogando o melhor futebol - disse Oscar.
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