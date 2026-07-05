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Brasil x Noruega: veja a reação da torcida na Casa CazéTV ao pênalti perdido

Jogo é válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 17:25
Atualizado há 1 minutos
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Bruno Guimarães batendo pênalti contra a Noruega na Copa do Mundo
Bruno Guimarães perdeu pênalti contra a Noruega (Foto: Jewel Samad / AFP)

Brasil e Noruega se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Mundo, e a Casa CazéTV de São Paulo conta com muitos torcedores atentos ao jogo da Seleção. No entanto, quem está presente no evento não ficou nada satisfeito com o pênalti perdido por Bruno Guimarães no primeiro tempo.

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    Confira a reação da torcida na Casa CazéTV:

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    • O jogo da Seleção Brasileira está sendo realizado em Nova Jersey, no MetLife Stadium, palco da final da Copa do Mundo. A equipe que avançar enfrentará o vencedor do confronto entre México e Inglaterra, que jogam às 21h (de Brasília) no Estádio Azteca, na Cidade do México.

    Vinicius Jr. atuando com a camisa da Seleção Brasileira (lado esquerdo) e Haaland vestindo a camisa da Noruega (lado direito).
    Vinicius J e Haaland serão titulares de Brasil e Noruega na Copa do Mundo (Crédito: Rafael Ribeiro - CBF, Nelson Terme - CBF e Paul ELLIS -AFP)

    Se o Brasil vencer a Noruega, quem enfrenta nas quartas de final da Copa do Mundo?

    Brasil entra em campo neste domingo (5), às 17h (de Brasília), para enfrentar a Noruega, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Quem vencer garante vaga entre os oito melhores da competição e seguirá na disputa pelo título mundial.

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    Se confirmar a classificação, a equipe comandada por Carlo Ancelotti terá pela frente o vencedor do confronto entre México Inglaterra nas quartas de final. A partida está marcada para o dia 11 de julho, às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

    Caminho da Seleção até a decisão

    O Brasil terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C e garantiu presença nas oitavas após superar o Japão na fase anterior do mata-mata. Agora, a equipe segue em busca do hexacampeonato mundial, encerrando um jejum que dura desde a conquista da Copa de 2002.

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    Caso avance diante da Noruega, o calendário da Seleção será o seguinte:

    • Quartas de final: 11 de julho, às 18h (de Brasília) – contra México ou Inglaterra;
    • Semifinal: 15 de julho, às 16h (de Brasília);
    • Final: 19 de julho, às 16h (de Brasília).

    Brasil x Noruega deve acontecer sob calor intenso

    Nos últimos dias, os termômetros têm ultrapassado os 37°C em diversas cidades dos Estados Unidos, com sensação térmica chegando a 43°C nesta sexta-feira (3). A situação levou os órgãos de meteorologia dos Estados Unidos a emitirem sucessivos alertas de calor extremo para a região metropolitana de Nova York e Nova Jersey. A previsão indica que as temperaturas só devem começar a cair de forma mais significativa a partir da noite de sábado, por volta das 20h locais.

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    O forte calor já virou um dos principais assuntos nos bastidores da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, a Seleção Brasileira realizou mais uma atividade no CT Columbia Park, e os jogadores precisaram lidar novamente com temperaturas elevadas e sensação de abafamento intenso durante todo o treinamento. Quem resumiu o cenário foi o atacante Matheus Cunha. Em entrevista coletiva, o jogador relatou o sofrimento do elenco com o calor e revelou que até a tradicional sessão de sauna pós-treino foi cancelada.

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    — Sou de João Pessoa, mas a gente também sofre com calor. Hoje no treino, pelo amor de Deus… A gente estava desesperado. A gente está acostumado a fazer sauna após o treino, mas foi cancelada a sauna para todo mundo, ninguém aguenta mais — disse o jogador.

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