Brasil x Noruega: veja a reação da torcida na Casa CazéTV ao pênalti perdido
Jogo é válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo
Brasil e Noruega se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Mundo, e a Casa CazéTV de São Paulo conta com muitos torcedores atentos ao jogo da Seleção. No entanto, quem está presente no evento não ficou nada satisfeito com o pênalti perdido por Bruno Guimarães no primeiro tempo.
➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!
O evento acontece no Parque Villa-Lobos com ativações para o público, food park, convidados especiais e telão com som imersivo.
Confira a reação da torcida na Casa CazéTV:
Pênalti perdido por Bruno Guimarães quebra escrita de 40 anos na Seleção Brasileira
Romário é sincero sobre pênalti perdido por Bruno Guimarães: 'Não vai'
Contra a Noruega, Bruno Guimarães perde primeiro pênalti da carreira
O jogo da Seleção Brasileira está sendo realizado em Nova Jersey, no MetLife Stadium, palco da final da Copa do Mundo. A equipe que avançar enfrentará o vencedor do confronto entre México e Inglaterra, que jogam às 21h (de Brasília) no Estádio Azteca, na Cidade do México.
Se o Brasil vencer a Noruega, quem enfrenta nas quartas de final da Copa do Mundo?
O Brasil entra em campo neste domingo (5), às 17h (de Brasília), para enfrentar a Noruega, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Quem vencer garante vaga entre os oito melhores da competição e seguirá na disputa pelo título mundial.
Se confirmar a classificação, a equipe comandada por Carlo Ancelotti terá pela frente o vencedor do confronto entre México e Inglaterra nas quartas de final. A partida está marcada para o dia 11 de julho, às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.
Caminho da Seleção até a decisão
O Brasil terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C e garantiu presença nas oitavas após superar o Japão na fase anterior do mata-mata. Agora, a equipe segue em busca do hexacampeonato mundial, encerrando um jejum que dura desde a conquista da Copa de 2002.
Caso avance diante da Noruega, o calendário da Seleção será o seguinte:
- Quartas de final: 11 de julho, às 18h (de Brasília) – contra México ou Inglaterra;
- Semifinal: 15 de julho, às 16h (de Brasília);
- Final: 19 de julho, às 16h (de Brasília).
Brasil x Noruega deve acontecer sob calor intenso
Nos últimos dias, os termômetros têm ultrapassado os 37°C em diversas cidades dos Estados Unidos, com sensação térmica chegando a 43°C nesta sexta-feira (3). A situação levou os órgãos de meteorologia dos Estados Unidos a emitirem sucessivos alertas de calor extremo para a região metropolitana de Nova York e Nova Jersey. A previsão indica que as temperaturas só devem começar a cair de forma mais significativa a partir da noite de sábado, por volta das 20h locais.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O forte calor já virou um dos principais assuntos nos bastidores da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, a Seleção Brasileira realizou mais uma atividade no CT Columbia Park, e os jogadores precisaram lidar novamente com temperaturas elevadas e sensação de abafamento intenso durante todo o treinamento. Quem resumiu o cenário foi o atacante Matheus Cunha. Em entrevista coletiva, o jogador relatou o sofrimento do elenco com o calor e revelou que até a tradicional sessão de sauna pós-treino foi cancelada.
— Sou de João Pessoa, mas a gente também sofre com calor. Hoje no treino, pelo amor de Deus… A gente estava desesperado. A gente está acostumado a fazer sauna após o treino, mas foi cancelada a sauna para todo mundo, ninguém aguenta mais — disse o jogador.
🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Copa do Mundo 2026
França vai pedir anulação de cartão de Olise após polêmica contra o ParaguaiHá 40 minutos
Copa do Mundo 2026
Bélgica solta nota oficial e detona Fifa por liberar craque dos EUA após expulsãoHá 57 minutos
Copa do Mundo 2026
Previsão indica tempestades no horário de Inglaterra x México pela CopaHá 57 minutos
Copa do Mundo 2026
Casa Branca liga para a Fifa por revisão do cartão vermelho de Balogun, diz jornalistaHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Cafu e Bebeto opinam sobre Martinelli titular no Brasil e apontam favorito à CopaHá 1 hora
Seleção Brasileira
Marquinhos fala sobre decisão contra a Noruega: 'Final'Há 1 hora
Mais LANCE!