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Atitude de Cristiano Ronaldo com Marcelo Bechler viraliza: 'Vergonha'

Atacante provocou o comunicador durante coletiva

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 16:28
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Cristiano Ronaldo durante coletiva
Cristiano Ronaldo durante coletiva (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Cristiano Ronaldo protagonizou um momento que logo viralizou nas redes sociais durante a entrevista coletiva antes do duelo entre Portugal e Espanha, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O capitão português trocou farpas com o jornalista brasileiro Marcelo Bechler, correspondente da TNT Sports.

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    Nas redes sociais, torcedores criticaram a atitude de Cristiano ao responder o jornalista e como se posicionou. Veja a repercussão:

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    • Entenda o momento

    Enquanto respondia às perguntas, Cristiano interrompeu a coletiva e apontou para Bechler, desafiando o repórter a fazer uma pergunta.

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    — Desafio aquele ali, aquele ali, a fazer uma pergunta boa, já que não gosta de mim — disse CR7.

    Cristiano Ronaldo durante coletiva na Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo durante coletiva na Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Bechler, então, questionou o atacante sobre qual tem sido o maior desafio de disputar uma Copa do Mundo aos 41 anos. Cristiano respondeu em tom irônico e voltou a provocar o jornalista.

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    — Falar com vocês, que não gostam de mim, principalmente. E tu é um deles, que eu sei. Basta te ver uma vez e não te vejo mais. Jogar com 41 anos tem sido uma boa experiência, para chegar nesse nível tem que abdicar de algumas coisas — disse Cristiano Ronaldo, ainda em tom de ironia.

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