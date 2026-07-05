Atitude de Cristiano Ronaldo com Marcelo Bechler viraliza: 'Vergonha' Atacante provocou o comunicador durante coletiva

Cristiano Ronaldo protagonizou um momento que logo viralizou nas redes sociais durante a entrevista coletiva antes do duelo entre Portugal e Espanha, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O capitão português trocou farpas com o jornalista brasileiro Marcelo Bechler, correspondente da TNT Sports.

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Nas redes sociais, torcedores criticaram a atitude de Cristiano ao responder o jornalista e como se posicionou. Veja a repercussão:

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Fiquei com vergonha daqui. O Bechler é fã do Messi, mas ele já falou mal do CR7? — Marcelo Jr. (@marcelotalvesjr) July 5, 2026

KKKKKKKKKKK do mais absoluto nada — Well.i.amᶜʳᶠ 🏆🏆🏆🏆 (@bonitodipaula) July 5, 2026

Inacreditável o que virou Cristiano.

Sempre teve a marra, mas o colosso em campo sustentava qualquer coisa.

Mentalidade se manteve, mas o futebol inevitavelmente caiu com a idade, agora tá aí passando vergonha. Triste dms. — mineirocec (@VitorLagesFerr1) July 5, 2026

Vai a merda esse cara , ja deu também , o cara tem o ego do tamanho do mundo, se ele acha que o reporter não gosta dele chega e fala ppro cara num canto , percisa fazeressa cena ai e o reporter tem o direito de gostar dele ou não. — Dema (@nenemartins3) July 5, 2026

mas esse aí não tinha a mentalidade Inquebrável? mr. mentality? ta guardando rancor de um jornalista só pq disse que ele não senta na mesma mesa que Pelé e Messi? — Vinicius S ★彡 (@Viniciussdev) July 5, 2026

Sabe oq é pior? O Bechler não odeia o Cristiano, pelo contrário kkkkkkk



Muito provavelmente alguém ao redor do Cristiano mostrou algum vídeo fora de contexto, e ele acreditou kkkkkkk — Igor Lazaro (@igorlazaro51) July 5, 2026

Entenda o momento

Enquanto respondia às perguntas, Cristiano interrompeu a coletiva e apontou para Bechler, desafiando o repórter a fazer uma pergunta.

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— Desafio aquele ali, aquele ali, a fazer uma pergunta boa, já que não gosta de mim — disse CR7.

Cristiano Ronaldo durante coletiva na Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Bechler, então, questionou o atacante sobre qual tem sido o maior desafio de disputar uma Copa do Mundo aos 41 anos. Cristiano respondeu em tom irônico e voltou a provocar o jornalista.

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— Falar com vocês, que não gostam de mim, principalmente. E tu é um deles, que eu sei. Basta te ver uma vez e não te vejo mais. Jogar com 41 anos tem sido uma boa experiência, para chegar nesse nível tem que abdicar de algumas coisas — disse Cristiano Ronaldo, ainda em tom de ironia.

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