Denílson analisa erro de Guimarães em Brasil x Noruega: 'Mostra muito' Duelo segue empatado por 0 a 0

Brasil e Noruega estão se enfrentando, na tarde deste domingo (5), em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Até aqui, o duelo está empatado por 0 a 0, e a Seleção Brasileira perdeu um pênalti com Bruno Guimarães.

Matheus Cunha foi derrubado na área e a arbitragem assinalou a penalidade máxima depois de revisão do VAR. O volante correu para a bola com confiança, mas bateu em cima do goleiro e acabou perdendo. Para Denílson, comentarista da Globo, Guimarães premeditou a batida.

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- Viu a forma que ele mostra para o goleiro aonde vai bater? Quando ele vai chapar. Ele vai para a bola tentando criar uma dúvida na cabça do goleiro, mas quando vai encostar ele mostra muito aonde vai chapar. Aí facilita a vida do goleiro - comentou sobre o erro em Brasil x Noruega.

Se o Brasil vencer a Noruega, quem enfrenta nas quartas de final da Copa do Mundo?

O Brasil entra em campo neste domingo (5), às 17h (de Brasília), para enfrentar a Noruega, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Quem vencer garante vaga entre os oito melhores da competição e seguirá na disputa pelo título mundial.

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Se confirmar a classificação, a equipe comandada por Carlo Ancelotti terá pela frente o vencedor do confronto entre México e Inglaterra nas quartas de final. A partida está marcada para o dia 11 de julho, às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

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Antes de enfrentar a Noruega, o Brasil terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C e garantiu presença nas oitavas após superar o Japão na fase anterior do mata-mata. Agora, a equipe segue em busca do hexacampeonato mundial, encerrando um jejum que dura desde a conquista da Copa de 2002.