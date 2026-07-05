Denílson analisa erro de Guimarães em Brasil x Noruega: 'Mostra muito'
Duelo segue empatado por 0 a 0
Brasil e Noruega estão se enfrentando, na tarde deste domingo (5), em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Até aqui, o duelo está empatado por 0 a 0, e a Seleção Brasileira perdeu um pênalti com Bruno Guimarães.
Romário é sincero sobre pênalti perdido por Bruno Guimarães: ‘Não vai’
Brasileiros lamentam pênalti perdido por Bruno Guimarães: ‘Não pode’
Cafu e Bebeto opinam sobre Martinelli titular no Brasil e apontam favorito à Copa
Matheus Cunha foi derrubado na área e a arbitragem assinalou a penalidade máxima depois de revisão do VAR. O volante correu para a bola com confiança, mas bateu em cima do goleiro e acabou perdendo. Para Denílson, comentarista da Globo, Guimarães premeditou a batida.
➡️Brasil x Noruega: veja a reação da torcida na Casa CazéTV ao pênalti perdido
- Viu a forma que ele mostra para o goleiro aonde vai bater? Quando ele vai chapar. Ele vai para a bola tentando criar uma dúvida na cabça do goleiro, mas quando vai encostar ele mostra muito aonde vai chapar. Aí facilita a vida do goleiro - comentou sobre o erro em Brasil x Noruega.
Se o Brasil vencer a Noruega, quem enfrenta nas quartas de final da Copa do Mundo?
Pênalti perdido por Bruno Guimarães quebra escrita de 40 anos na Seleção Brasileira
Romário é sincero sobre pênalti perdido por Bruno Guimarães: 'Não vai'
Contra a Noruega, Bruno Guimarães perde primeiro pênalti da carreira
O Brasil entra em campo neste domingo (5), às 17h (de Brasília), para enfrentar a Noruega, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Quem vencer garante vaga entre os oito melhores da competição e seguirá na disputa pelo título mundial.
🤑 Aposte em Brasil ou Noruega! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Se confirmar a classificação, a equipe comandada por Carlo Ancelotti terá pela frente o vencedor do confronto entre México e Inglaterra nas quartas de final. A partida está marcada para o dia 11 de julho, às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Antes de enfrentar a Noruega, o Brasil terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C e garantiu presença nas oitavas após superar o Japão na fase anterior do mata-mata. Agora, a equipe segue em busca do hexacampeonato mundial, encerrando um jejum que dura desde a conquista da Copa de 2002.
Copa do Mundo 2026
Brasil x Noruega: veja a reação da torcida na Casa CazéTV ao pênalti perdidoHá 40 minutos
Copa do Mundo 2026
Cafu e Bebeto opinam sobre Martinelli titular no Brasil e apontam favorito à CopaHá 1 hora
Fora de Campo
Atitude de Cristiano Ronaldo com Marcelo Bechler viraliza: 'Vergonha'Há 1 hora
Fórmula 1
Fora da Copa, Estêvão vai ao GP da Inglaterra e palpita em Brasil x NoruegaHá 1 hora
Fora de Campo
Substituto de Paquetá em escalação do Brasil vira assunto: 'É simples'Há 2 horas
Copa do Mundo 2026
Decisão polêmica da Fifa com anfitrião gera revolta: 'Escândalo'Há 2 horas
Mais LANCE!