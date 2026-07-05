Romário é sincero sobre pênalti perdido por Bruno Guimarães: 'Não vai' Volante perdeu seu primeiro pênalti na carreira

A partida agitada entre Brasil e Noruega, neste domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo teve um pênalti marcado para a Seleção Brasileira logo no início do primeiro tempo, com Matheus Cunha sofrendo a falta.

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Durante a transmissão da CazéTV, Romário comentou como estava o andamento da partida e afirmou que só perde pênalti quem bate, além de reverenciar a grande Copa que o volante vem fazendo.

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➡️ Brasileiros lamentam pênalti perdido por Bruno Guimarães: 'Não pode'

— O jogo tá muito duro. Eu to vendo aqui que o Brasil já entendeu que eles estavam jogando muito em cima do número 7 (Vini Jr), mas agora deu uma diminuída e fechou aquele lado direito e esquerdo nosso, já melhorou, Brasil melhorou. Outra coisa, é normal, só perde quem bate. Isso não vai tirar a grande Copa do que o Guimarães está fazendo, é normal — afirmou.

Bruno Guimarães durante pênalti perdido na partida contra a Noruega pela Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

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O Matheus Cunha foi derrubado na área aos 11 minutos do primeiro tempo por Ajer e o árbitro marcou após revisão do VAR. Na sequência, Bruno Guimarães pega a bola e bate do lado esquerdo do goleiro Nyland, que saltou para fazer a defesa. Veja o pênalti:

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🇧🇷 O pênalti perdido por Bruno Guimarães. Defesa de Nyland.



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➡️ Brasil x Noruega: previsão do tempo vira personagem nas oitavas da Copa

Se o Brasil vencer a Noruega, quem enfrenta nas quartas de final da Copa do Mundo?

O Brasil entra em campo neste domingo (5), às 17h (de Brasília), para enfrentar a Noruega, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Quem vencer garante vaga entre os oito melhores da competição e seguirá na disputa pelo título mundial.

Se confirmar a classificação, a equipe comandada por Carlo Ancelotti terá pela frente o vencedor do confronto entre México e Inglaterra nas quartas de final. A partida está marcada para o dia 11 de julho, às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

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Caminho da Seleção até a decisão

O Brasil terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C e garantiu presença nas oitavas após superar o Japão na fase anterior do mata-mata. Agora, a equipe segue em busca do hexacampeonato mundial, encerrando um jejum que dura desde a conquista da Copa de 2002.

Caso avance diante da Noruega, o calendário da Seleção será o seguinte:

Quartas de final: 11 de julho, às 18h (de Brasília) – contra México ou Inglaterra;

11 de julho, às 18h (de Brasília) – contra México ou Inglaterra; Semifinal: 15 de julho, às 16h (de Brasília);

15 de julho, às 16h (de Brasília); Final: 19 de julho, às 16h (de Brasília).

Brasil x Noruega deve acontecer sob calor intenso

Nos últimos dias, os termômetros têm ultrapassado os 37°C em diversas cidades dos Estados Unidos, com sensação térmica chegando a 43°C nesta sexta-feira (3). A situação levou os órgãos de meteorologia dos Estados Unidos a emitirem sucessivos alertas de calor extremo para a região metropolitana de Nova York e Nova Jersey. A previsão indica que as temperaturas só devem começar a cair de forma mais significativa a partir da noite de sábado, por volta das 20h locais.

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O forte calor já virou um dos principais assuntos nos bastidores da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, a Seleção Brasileira realizou mais uma atividade no CT Columbia Park, e os jogadores precisaram lidar novamente com temperaturas elevadas e sensação de abafamento intenso durante todo o treinamento. Quem resumiu o cenário foi o atacante Matheus Cunha. Em entrevista coletiva, o jogador relatou o sofrimento do elenco com o calor e revelou que até a tradicional sessão de sauna pós-treino foi cancelada.

— Sou de João Pessoa, mas a gente também sofre com calor. Hoje no treino, pelo amor de Deus… A gente estava desesperado. A gente está acostumado a fazer sauna após o treino, mas foi cancelada a sauna para todo mundo, ninguém aguenta mais — disse o jogador.

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