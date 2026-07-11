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Patrick Mahomes marca presença em Argentina x Suíça; confira

Astro do Kansas City Chiefs está acompanhando das arquibancadas

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 23:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Patrick Mahomes durante Argentina e Suíça neste sábado (11)
Patrick Mahomes durante Argentina e Suíça neste sábado (11) (Foto: Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O duelo entre Argentina e Suíça, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, ganhou um espectador ilustre neste sábado (11). Principal astro da NFL na atualidade, Patrick Mahomes foi visto nas arquibancadas do estádio acompanhando a partida entre as seleções.

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    Considerado um dos maiores nomes da NFL na atualidade, Mahomes coleciona conquistas na liga. O quarterback do Kansas City Chiefs foi eleito duas vezes MVP da temporada regular, em 2018 e 2022, além de ter recebido o prêmio de MVP do Super Bowl em três oportunidades (2020, 2023 e 2024).

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    Em 2020, tornou-se o quarterback mais jovem da história a conquistar o prêmio de melhor jogador da decisão após comandar a virada do Chiefs sobre o San Francisco 49ers. Aos 29 anos, Mahomes também soma seis convocações para o Pro Bowl e foi eleito Jogador Ofensivo do Ano em 2018.

    Em sua carreira, o camisa 15 já ultrapassou a marca de 32 mil jardas lançadas e acumula 245 passes para touchdown, números que o colocam entre os principais quarterbacks de sua geração e frequentemente o fazem ser comparado a lendas da NFL, como Tom Brady, Drew Brees e Peyton Manning. Veja sua aparição:

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    Patrick Mahomes aparecendo no telão em Argentina x Suíça (Foto: Reprodução/CazéTV)

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    NFL amplia investimentos no Brasil de olho em Los Angeles 2028

    A presença de Mahomes acontece em meio ao fortalecimento da estratégia da NFL para expandir sua marca internacional, com atenção especial ao Brasil. Recentemente, a liga lançou os perfis oficiais do NFL Flag Brasil nas redes sociais, ampliando as ações para promover o flag football, modalidade que estreará nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

    Atualmente, o programa NFL Flag impacta mais de 10 mil adolescentes entre 12 e 16 anos em escolas públicas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Além disso, franquias como o Miami Dolphins, New England Patriots, Detroit Lions e Philadelphia Eagles realizam clínicas e projetos para incentivar a prática da modalidade no país.

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    O Brasil também receberá, em setembro, mais um jogo oficial da temporada regular da NFL. O Maracanã será palco do confronto entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, na primeira partida da liga disputada na capital fluminense. Antes disso, o país já havia recebido jogos em São Paulo, em 2024 e 2025.

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