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Fala de Jorge Jesus sobre Neymar viraliza: 'Ficou bem nítido'

Treinador citou o camisa 10 em apresentação na seleção portuguesa

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 15:17
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Al Hilal-Jorge Jesus-Neymar
Neymar e Jorge Jesus trabalharam juntos no Al-Hilal (Foto: Divulgação/Al-Hilal)

Durante a coletiva de apresentação de Jorge Jesus como novo treinador da seleção portuguesa, uma fala do ex-técnico do Flamengo, referindo-se a Neymar, agitou as redes sociais. O novo comandante de Portugal respondia a um questionamento sobre o rendimento de jogadores com idade mais avançada e citou uma conversa que teve com o camisa 10.

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    Lembrando os melhores jogadores que já comandou ao longo da carreira, Jorge Jesus afirmou que "deu fim" a Neymar quando treinou o jogador no Al-Hilal, equipe da Arábia Saudita. O português referia-se à capacidade de rendimento do brasileiro, que, quando estava no futebol saudita, já não apresentava o nível desejado pelo técnico.

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    Veja a repercussão da fala de Jorge Jesus:

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    • Neymar-Jorge-Jesus-Al-Hilal
    Neymar foi treinado por Jorge Jesus na Arábia Saudita (Foto: Divulgação/Al-Hilal)

    Saiba os detalhes da declaração de Jorge Jesus sobre Neymar

    Segundo o jornal português A Bola, após ser perguntado sobre a utilização de Cristiano Ronaldo e o futuro do astro português na seleção portuguesa, o treinador foi enfático e disse que o nome de Cristiano não influenciará nas suas escolhas, e que tomará as decisões de acordo com o que for melhor para a seleção de Portugal. O novo técnico de Portugal usou Neymar como exemplo, dando a entender que, ao não estar satisfeito com o atacante brasileiro, o português "deu fim" à passagem dele pelo Al-Hilal.

    — O passado e o nome para mim não contam. Eu já treinei os dois melhores jogadores do mundoJá treinei dois dos três melhores jogadores do mundo, me falta o terceiro, que é o Messi. E, ao Neymar, um dia eu lhe disse assim: "Tu finish". O que eu achar melhor para a Seleção é o que eu farei — disse Jorge Jesus em coletiva de apresentação à Seleção de Portugal.

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    Neymar e Jorge Jesus dividiram o vestiário do Al-Hilal, da Arábia Saudita, entre agosto de 2023 e o início de 2025. O período foi marcado pelas sucessivas lesões do atacante brasileiro, e a parceria chegou ao fim quando Neymar rescindiu seu contrato para retornar ao Santos

    O técnico já esteve envolvido em outra polêmica com o jogador brasileiro. Enquanto comandava o Al-HilalJorge Jesus afirmou que Neymar não tinha condições físicas de acompanhar o restante do elenco. A declaração provocou polêmica e recebeu resposta do atacante, mas as sucessivas lesões enfrentadas pelo brasileiro mantiveram em evidência a discussão sobre sua condição física.

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    ➡️Jorge Jesus é anunciado em Portugal e torcedores reagem: 'Chega de fracassos'

    — É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, top mundial. Mas a verdade é que fisicamente não tem conseguido acompanhar a equipe", afirmou Jesus, em janeiro de 2025.

    Jorge Jesus foi anunciado nesta sexta-feira (10) pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e será o comandante de Portugal no novo ciclo que se inicia, visando à Copa do Mundo de 2030. O contrato do treinador com a seleção europeia é válido até o fim do Mundial, que acontece na Espanha, em Portugal e no Marrocos, daqui a quatro anos.

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