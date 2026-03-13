Neto critica fala de auxiliar de Abel Ferreira no Palmeiras: 'Mascarado'

O Palmeiras perdeu para o Vasco por 2 a 1, na última quinta-feira (12), em São Januário, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o resultado, João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, reclamou do gramado do estádio cruzmaltino. O membro da comissão técnica alviverde ficou responsável pela equipe devido à punição do treinador principal.

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Durante o programa "Donos da Bola", desta sexta-feira (13), o apresentador Neto detonou a postura do auxiliar de Abel Ferreira. Para o ex-jogador, João Martins não deveria ter culpado o gramado de São Januário pela derrota do Palmeiras.

— Mais uma vez esse auxiliar do Abel. Pô, está de sacanagem. O cara fala do campo do Vasco, do sistema, que o Brasil é ruim. Quem eram você e o Abel antes de vir para o Brasil? Que dinheiro vocês tinham? Vocês eram duros — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

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— Aí tudo para eles está errado. Vocês não têm humildade. Vocês são mascarados. Só jogam responsabilidade para os outros. Quando vocês perdem, a culpa é da arbitragem, do gramado, da imprensa, cara, vocês ganharam tudo já. Não tem clube igual ao Palmeiras hoje, em termos de organização. O único que pode pensar é o Flamengo — concluiu.

O que disse João Martins?

— Um campo pesadíssimo. Parece que jogaram ontem neste campo, mas já levam 11 dias e eles continuam a falar de sintéticos. Na televisão não dá para ver, mas por baixo do campo parece que plantaram batatas. O campo é com altos e baixos quase de 1m. Mas pronto, isso é o que é o futebol, mas estamos em 2026 e há coisas que não mudam — disse o auxiliar técnico de Abel Ferreira no Palmeiras.

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Vasco x Palmeiras: como foi jogo?

Texto por: Maurício Luz

O primeiro tempo foi de equilíbrio em São Januário. O Vasco ensaiou pressão nos primeiros minutos e se apoiou no talento individual de Andrés Gómez, mas o Palmeiras rapidamente conseguiu controlar a bola e ter vantagem no meio-campo, enquanto insistia em investidas pela direita. Por lá, os visitantes abriram o placar: Flaco López recebeu aberto se livrou de Gómez e Piton e invadiu a área para bater de chapa e fazer um golaço aos 40 minutos.

Na volta do intervalo, o Cruz-Maltino passou a ter as rédeas da partida em busca do empate, que não demorou muito. Thiago Mendes avançou com a bola pelo meio e acionou David na entrada da área; o atacante fez o pivô e devolveu para o volante, que ajeitou o corpo e chapou para superar Carlos Miguel e igualar o placar.

O Vasco seguiu pressionando e chego à virada. Cuiabano, que entrou no intervalo no lugar do vaiado Piton, arrancou pela esquerda, tabelou com Paulo Henrique e apareceu no meio da área para empurrar a bola para a rede e virar o jogo com seu primeiro gol com a camisa cruz-maltina.

Atrás do placar, o Palmeiras passou a ter mais a bola e ocupar o campo de ataque, mas sofria para criar grandes chances, enquanto os donos da casa se fecharam para segurar o resultado. Já nos acréscimos, a melhor chance alviverde: Gustavo Gómez escorou cruzamento para Allan, que bateu de primeira e parou em Léo Jardim. Melhor para o Vasco, que conseguiu os três pontos na estreia de Renato Gaúcho.

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