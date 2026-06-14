logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Quem é Sophia Weber, esposa de Kai Havertz?

Jogador marcou o terceiro gol da Alemanha na estreia contra Curaçao na Copa do Mundo

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 15:33
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Kai Havertz é casado com Sophia Weber (Foto: Reprodução/ Instgram)
Kai Havertz é casado com Sophia Weber (Foto: Reprodução/ Instgram)

Kai Havertz começou a Copa do Mundo com o pé direito e foi o autor do terceiro gol da Alemanha contra Curaçao. A equipe europeia vem vencendo a estreante em Mundiais por 5 a 1. Fora de campo, o meia-atacante do Arsenal também dá sorte no amor. Ele é casado com Sophia Weber, modelo alemã e influenciadora digital.

continua após a publicidade
  • Manuel Neuer em Bayern x Real Madrid (Foto: Alexandra BEIER / AFP)

    Neuer entra para lista dos jogadores mais velhos em Copas do Mundo; veja o ranking

    Copa do Mundo
    Há 38 minutos
  • Lance!

    Curaçao desbanca a Islândia e se torna o menor país a marcar um gol em Copas do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 8 minutos
  • Neuer

    Neuer vira assunto em Alemanha x Curaçao: ‘Vergonhoso’

    Fora de Campo
    Há 18 minutos

    • ➡️ Veja os gols de Alemanha x Curaçao pela Copa do Mundo

    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    O casal está junto desde 2018. Na época, Havertz atuava no Bayern Leverkusen, onde começou a aparecer para o mundo. O pedido de casamento aconteceu em julho de 2023, depois que o jogador assinou a transferência para o Arsenal.

    Havertz e Sophia se casaram um ano depois, em 18 de julho de 2024. A cerimônia foi privada e apenas familiares e amigos próximos foram convidados. Após isso, eles compartilharam fotos da celebração nas redes sociais e Sophia passou a ser conhecida como Sophia Havertz.

    continua após a publicidade

    Os dois são pais de Romeo June Havertz, nascido em março de 2025. Nas redes sociais, o casal compartilhou a notícia da nascimento com uma foto em preto e branco da mãozinha do recém-nascido com a legenda: "Bem-vindo ao mundo, nosso filhinho. Nós te amamos muito!". Apesar de ambos serem figuras públicas, Havertz e Sophia costumam esconder a vida privada, publicando apenas alguns momentos, sem revelar a imagem do bebê.

    Sophia Weber, esposa de Kai Havertz, assiste a jogo do Arsenal (Foto: Reprodução/ Instagram)
    Sophia Weber, esposa de Kai Havertz, assiste a jogo do Arsenal (Foto: Reprodução/ Instagram)

    🤑 Aposte em Alemanha x Curaçao na Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    Informações de Alemanha x Curaçao na Copa do Mundo:

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Alemanha 🆚 Curaçao
    Copa do Mundo 2026 – Grupo E

    📆 Data e horário: domingo, 14 de junho de 2026, às 14h (de Brasília).
    📍 Local: NRG Stadium, em Houston, Estados Unidos.
    👁️ Onde assistir: CazéTV

    continua após a publicidade
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Danilo comemora gol pelo Botafogo em jogo da Libertadores contra o Racing
    Fora de CampoAtitude do Palmeiras com Danilo divide opiniões: 'Não é possível'Há 18 minutos
    Neuer
    Fora de CampoNeuer vira assunto em Alemanha x Curaçao: 'Vergonhoso'Há 45 minutos
    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo
    Fora de CampoBrasil x Marrocos: veja o golaço de Vini Jr narrado por Galvão BuenoHá 2 horas
    Travis Scott ganhou presente de Vini Jr (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoVini Jr dá presente para Travis Scott após o rapper torcer para o Brasil na Copa do MundoHá 3 horas
    Carlo Ancelotti à beira do campo durante jogo entre Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo
    Seleção BrasileiraEnquete Lance!: quais reservas do Brasil merecem titularidade na Copa?Há 3 horas
    Gabriel Bortoleto, da Audi, no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)
    Fórmula 1Gabriel Bortoleto volta a ser criticado por corrida na F1: 'Medíocre'Há 3 horas

    Mais LANCE!

    Vanderlei Luxemburgo analisou a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras (Foto: Reprodução Band)
    Luxemburgo questiona medalhão da Seleção: 'Não aguenta mais'
    Antes e depois dos 26 jogadores convocados da Seleção Brasileira. (Foto: Divulgação)
    Quem mudou mais? Veja o antes e depois dos 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa de 2026
    Endrick no empate da Seleção Brasileira contra Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Reação de Endrick ao saber que não entraria chama atenção: 'Coitado'
    Neymar em Brasil x Marrocos (Foto: Ricardo Nogueira/SPP) (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 2961297
    Atitude de Neymar em empate do Brasil chama atenção: 'Realmente entendeu'
    Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)
    Qual jogo da Copa do Mundo vai passar no SBT hoje (14)?
    Casa CazéTV estreia junto com jogo da Seleção Brasileira (Foto: Gabriel Britto/Lance!)
    Confira como foi a estreia da Seleção Brasileira na Casa CazéTV
    Didier Drogba e Zlatan Ibrahimovic (Fotos: AFP)
    Onde estão Ibrahimović e Drogba, lendas de Suécia e Costa do Marfim?
    Craque Neto elogiou lateral do Corinthians (Foto: Reprodução Band)
    Neto se revolta com titular da Seleção Brasileira: 'Joga p**** nenhuma"
    Memphis Depay jogando pela seleção holandesaa
    Memphis está entre os jogadores mais seguidos da Copa do Mundo; saiba a posição
    Luis Felipe Freitas, Everaldo Marques e Galvão Bueno disputaram audiência neste sábado (13). (Foto: Divulgação)
    SBT, Globo e CazéTV: veja quem teve a maior audiência com Brasil x Marrocos
    villani globo
    Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (14)?
    Neymar ficou no banco durante a partida entre Brasil e Marrocos na Copa do Mundo
    Neymar ajudaria? Torcedores apontam o que faltou na estreia do Brasil na Copa
    Ancelotti em Brasil x Marrocos (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)
    Atitude de Ancelotti após Brasil x Marrocos repercute: 'Não podia'