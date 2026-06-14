Quem é Sophia Weber, esposa de Kai Havertz? Jogador marcou o terceiro gol da Alemanha na estreia contra Curaçao na Copa do Mundo

Kai Havertz começou a Copa do Mundo com o pé direito e foi o autor do terceiro gol da Alemanha contra Curaçao. A equipe europeia vem vencendo a estreante em Mundiais por 5 a 1. Fora de campo, o meia-atacante do Arsenal também dá sorte no amor. Ele é casado com Sophia Weber, modelo alemã e influenciadora digital.

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O casal está junto desde 2018. Na época, Havertz atuava no Bayern Leverkusen, onde começou a aparecer para o mundo. O pedido de casamento aconteceu em julho de 2023, depois que o jogador assinou a transferência para o Arsenal.

Havertz e Sophia se casaram um ano depois, em 18 de julho de 2024. A cerimônia foi privada e apenas familiares e amigos próximos foram convidados. Após isso, eles compartilharam fotos da celebração nas redes sociais e Sophia passou a ser conhecida como Sophia Havertz.

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Os dois são pais de Romeo June Havertz, nascido em março de 2025. Nas redes sociais, o casal compartilhou a notícia da nascimento com uma foto em preto e branco da mãozinha do recém-nascido com a legenda: "Bem-vindo ao mundo, nosso filhinho. Nós te amamos muito!". Apesar de ambos serem figuras públicas, Havertz e Sophia costumam esconder a vida privada, publicando apenas alguns momentos, sem revelar a imagem do bebê.

Sophia Weber, esposa de Kai Havertz, assiste a jogo do Arsenal (Foto: Reprodução/ Instagram)

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Informações de Alemanha x Curaçao na Copa do Mundo:

✅ FICHA TÉCNICA

Alemanha 🆚 Curaçao

Copa do Mundo 2026 – Grupo E

📆 Data e horário: domingo, 14 de junho de 2026, às 14h (de Brasília).

📍 Local: NRG Stadium, em Houston, Estados Unidos.

👁️ Onde assistir: CazéTV