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Atitude de Neymar em empate do Brasil chama atenção: 'Realmente entendeu'

Astro da Seleção Brasileira não atuou no empate contra Marrocos

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 09:40
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Neymar em Brasil x Marrocos (Foto: Ricardo Nogueira/SPP) (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 2961297
Neymar em Brasil x Marrocos (Foto: Ricardo Nogueira/SPP/Folhapress)

Neymar não atuou em Brasil x Marrocos, mas ficou dentro do gramado durante os 90 minutos dando suporte aos companheiros. Nas redes sociais, uma atitude do craque chamou a atenção de torcedores da Seleção Brasileira.

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  • Seleção perfilada antes de Brasil x Marrocos (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

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    • Durante a parada técnica do primeiro tempo do duelo entre Brasil x Marrocos, Neymar saiu do banco e deu instruções a alguns jogadores, inclusive para Vini Jr. Minutos depois, o camisa 7 driblou Hakimi e empatou a partida.

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    Nas redes sociais, a cena de Neymar em Brasil x Marrocos chamou muito a atenção de torcedores, que destacaram a postura madura do craque da Vila Belmiro. Veja a cena no jogo da Seleção Brasileira e a repercussão:

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    Neymar com jogadores da Seleção antes de Brasil x Marrocos (Foto: Reprodução / CazéTV)
    Neymar com jogadores da Seleção da estreia na Copa (Foto: Reprodução / CazéTV)

    Veja a cena do jogador e a repercussão

    Brasil x Marrocos: Neymar aparece em campo e é a grande atração do pré-jogo

    Ainda se recuperando de lesão na panturrilha, o atacante Neymar não teve condições de jogo neste sábado, na estreia do Brasil na Copa do Mundo diante do Marrocos. Mas o jogador acompanhou a Seleção no MetLife Stadium, ficou no banco de reservas e, antes da partida, apareceu à beira do gramado.

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    De tênis, boné virado para trás, o jogador passou todo o período em que a Seleção aqueceu com a bola da Copa do Mundo… em mãos. Ele girou a Trionda com o indicador, dominou-a com o peito e, em determinado momento, segurou-a por trás do corpo, apenas contemplando os companheiros aquecendo.

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    Antes da entrada oficial dos jogadores para a partida entre Brasil x Marrocos, Neymar se dirigiu ao banco de reservas e chamou a atenção do batalhão de fotógrafos que esperavam para registrar as equipes posicionadas em campo.

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