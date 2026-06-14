Atitude de Neymar em empate do Brasil chama atenção: 'Realmente entendeu'
Astro da Seleção Brasileira não atuou no empate contra Marrocos
Neymar não atuou em Brasil x Marrocos, mas ficou dentro do gramado durante os 90 minutos dando suporte aos companheiros. Nas redes sociais, uma atitude do craque chamou a atenção de torcedores da Seleção Brasileira.
Durante a parada técnica do primeiro tempo do duelo entre Brasil x Marrocos, Neymar saiu do banco e deu instruções a alguns jogadores, inclusive para Vini Jr. Minutos depois, o camisa 7 driblou Hakimi e empatou a partida.
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Nas redes sociais, a cena de Neymar em Brasil x Marrocos chamou muito a atenção de torcedores, que destacaram a postura madura do craque da Vila Belmiro. Veja a cena no jogo da Seleção Brasileira e a repercussão:
Veja a cena do jogador e a repercussão
10min depois.. GOL DO VINI ✋🏽😜🤚🏽— Wada's (@wadayudi) June 14, 2026
Jogador do nível do Neymar ,faz falta para essa seleção.— Rodrigo Vieira (@RodrigoViehp) June 14, 2026
e detalhe, saiu o gol do vini em seguida— N i n h ☆ (@zNinhuo) June 14, 2026
Fico genuinamente feliz por ele estar apoiando e ajudando mesmo sendo convocado como reserva (nesse caso nem podendo jogar pq tá lesionado), parece que realmente entendeu a função dele nessa Copa— a. (@Tulivypolo) June 14, 2026
Brasil x Marrocos: Neymar aparece em campo e é a grande atração do pré-jogo
Ainda se recuperando de lesão na panturrilha, o atacante Neymar não teve condições de jogo neste sábado, na estreia do Brasil na Copa do Mundo diante do Marrocos. Mas o jogador acompanhou a Seleção no MetLife Stadium, ficou no banco de reservas e, antes da partida, apareceu à beira do gramado.
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De tênis, boné virado para trás, o jogador passou todo o período em que a Seleção aqueceu com a bola da Copa do Mundo… em mãos. Ele girou a Trionda com o indicador, dominou-a com o peito e, em determinado momento, segurou-a por trás do corpo, apenas contemplando os companheiros aquecendo.
Antes da entrada oficial dos jogadores para a partida entre Brasil x Marrocos, Neymar se dirigiu ao banco de reservas e chamou a atenção do batalhão de fotógrafos que esperavam para registrar as equipes posicionadas em campo.