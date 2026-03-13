O Palmeiras iniciou nesta sexta-feira (13) a preparação para a partida contra o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro, que marcará a volta da equipe ao Allianz Parque nesta temporada. A última partida da equipe em seu estádio aconteceu ainda em novembro, contra o Fluminense.

continua após a publicidade

+ Palmeiras terá Allianz de volta para retomada de vitórias no Brasileirão

Desfalque na derrota para o Vasco, Mauricio participou integralmente das atividades com o restante do elenco, sob supervisão de membros do Núcleo de Saúde e Performance (NSP), e pode voltar a ficar à disposição para o próximo compromisso.

O atacante Paulinho, ainda em processo de recondicionamento físico após cirurgia na perna direita, participou de jogos em campo reduzido com o auxílio de jogadores das categorias de base. Já o zagueiro Murilo e o atacante Vitor Roque seguiram em tratamento na área interna da Academia de Futebol.

continua após a publicidade

A tendência é que Abel Ferreira volte a escalar o Palmeiras próximo do time ideal no retorno ao Allianz, após a derrota no Rio de Janeiro, a primeira da equipe nesta edição do Brasileirão. Com o resultado, o Alviverde perdeu a liderança para o São Paulo, que venceu na rodada.

Somando partidas no Allianz Parque e na Arena Barueri, o Palmeiras totaliza 23 jogos de invencibilidade como mandante, com 18 vitórias e cinco empates desde agosto de 2025. A sequência é a maior do clube em casa desde o período entre julho de 2022 e junho de 2023, quando alcançou 33 partidas sem derrota.

continua após a publicidade

Jogadores do Palmeiras em atividade na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco / Palmeiras / by Canon)

+ Aposte na vitória do Palmeiras sobre o MIrassol pelo Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

+ Rosana Augusto valoriza duelo com Emily Lima em Derby pelo Brasileirão Feminino