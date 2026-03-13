Palmeiras tem retorno de titular e dúvidas para duelo no Allianz Parque
Alviverde encara o Mirassol no próximo domingo (15), no retorno do clube à sua casa
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O Palmeiras iniciou nesta sexta-feira (13) a preparação para a partida contra o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro, que marcará a volta da equipe ao Allianz Parque nesta temporada. A última partida da equipe em seu estádio aconteceu ainda em novembro, contra o Fluminense.
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Desfalque na derrota para o Vasco, Mauricio participou integralmente das atividades com o restante do elenco, sob supervisão de membros do Núcleo de Saúde e Performance (NSP), e pode voltar a ficar à disposição para o próximo compromisso.
O atacante Paulinho, ainda em processo de recondicionamento físico após cirurgia na perna direita, participou de jogos em campo reduzido com o auxílio de jogadores das categorias de base. Já o zagueiro Murilo e o atacante Vitor Roque seguiram em tratamento na área interna da Academia de Futebol.
A tendência é que Abel Ferreira volte a escalar o Palmeiras próximo do time ideal no retorno ao Allianz, após a derrota no Rio de Janeiro, a primeira da equipe nesta edição do Brasileirão. Com o resultado, o Alviverde perdeu a liderança para o São Paulo, que venceu na rodada.
Somando partidas no Allianz Parque e na Arena Barueri, o Palmeiras totaliza 23 jogos de invencibilidade como mandante, com 18 vitórias e cinco empates desde agosto de 2025. A sequência é a maior do clube em casa desde o período entre julho de 2022 e junho de 2023, quando alcançou 33 partidas sem derrota.
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