logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Reação de Endrick ao saber que não entraria chama atenção: 'Coitado'

Endrick não foi chamado por Ancelotti para atuar na estreia

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
14/06/2026 09:50
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Endrick no empate da Seleção Brasileira contra Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
Endrick no empate da Seleção Brasileira contra Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

A Seleção Brasileira estreou na Copa do Mundo neste sábado (13), contra a seleção de Marrocos. O jogo acabou empatado em 1 a 1, mas os internautas não gostaram nada da decisão de Ancelotti em não colocar Endrick, do Real Madrid, para jogar.

continua após a publicidade
  • Neymar em Brasil x Marrocos (Foto: Ricardo Nogueira/SPP) (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 2961297

    Atitude de Neymar em empate do Brasil chama atenção: ‘Realmente entendeu’

    Fora de Campo
    Há 10 horas
  • Ancelotti antes de Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

    Ancelotti mostra impaciência após empate e chama atenção no Brasil

    Seleção Brasileira
    Há 18 minutos
  • Treino da Seleção Brasileira no CT e Morristown

    Seleção Brasileira define programação antes do duelo com o Haiti

    Seleção Brasileira
    Há 21 minutos

    • ➡️ Time de 'brasileiros', ex-técnico do Real Madrid e cobras no CT: As curiosidades de Catar e Suíça

    Confira também a reação de Endrick quando soube que não seria chamado para entrar no jogo.

    Endrick faz postagem nas redes sociais nas vésperas da estreia na Copa do Mundo (Foto: Reprodução / Endrick)
    Endrick faz postagem nas redes sociais nas vésperas da estreia na Copa do Mundo (Foto: Reprodução / Endrick)

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Brasil começa mal, e Marrocos abre o placar

    O primeiro tempo da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo esteve longe de ser tranquilo. Escalado com Lucas Paquetá pela direita, Vini Jr pela esquerda e a dupla Igor Thiago e Raphinha centralizada, o Brasil sofreu nos minutos iniciais diante de um Marrocos mais intenso e organizado. Os africanos dominaram os dez primeiros minutos, com duas finalizações, uma para fora e outra bloqueada pela defesa brasileira. A primeira boa chegada da equipe de Ancelotti veio em jogada individual de Vini Jr, que venceu a marcação pela esquerda e cruzou para Igor Thiago, mas o atacante não conseguiu cabecear em direção ao gol.

    A superioridade marroquina foi premiada aos 21 minutos. Em um lançamento em profundidade, Gabriel Magalhães falhou na tentativa de interceptação e deixou Saibari livre para sair cara a cara e encobrir Alisson para abrir o placar para o Marrocos. Do outro lado, Paquetá fazia um primeiro tempo abaixo do esperado, acumulando erros nas saídas de bola e dificultando a construção ofensiva brasileira.

    continua após a publicidade

    Mesmo sem grande atuação coletiva, o Brasil encontrou o empate aos 32 minutos. Bruno Guimarães deu um belo passe para Vini Jr, que dominou, cortou o defensor e bateu colocado para fazer 1 a 1. Já nos acréscimos, Paquetá pareceu despertar na partida ao iniciar uma boa jogada pela esquerda. O meia encontrou Douglas Santos, que cruzou para a área, e o jogador do Flamengo tentou um voleio para virar o placar, mas parou na defesa de Bono. O empate acabou sendo o retrato de um primeiro tempo equilibrado após um início de amplo domínio marroquino.

    Brasil melhora, mas não consegue criar chances claras

    Depois de um primeiro tempo movimentado, a partida perdeu intensidade na etapa final. O Marrocos já não conseguia repetir a pressão dos minutos iniciais e dava sinais claros de desgaste físico, enquanto o Brasil mantinha mais a posse de bola, mas encontrava enormes dificuldades para transformar o domínio territorial em chances reais de gol. Logo na volta do intervalo, Carlo Ancelotti promoveu duas mudanças por precaução: Casemiro e Ibañez, ambos amarelados, deram lugar a Fabinho e Danilo. Aos 16 minutos, o treinador voltou a mexer na equipe, sacando Lucas Paquetá e Igor Thiago para as entradas de Matheus Cunha e Luiz Henrique. Mesmo com as alterações, a Seleção seguiu esbarrando na forte marcação marroquina. Raphinha, discreto durante os 90 minutos, pouco conseguiu produzir ofensivamente.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    A melhor notícia para o Brasil foi a entrada de Matheus Cunha, que deu mais mobilidade ao ataque. Em uma de suas primeiras participações, o atacante encontrou belo passe para Vini Jr, que avançou e cruzou para a área, mas a defesa africana conseguiu afastar o perigo. Com o passar do tempo, o Brasil aumentou a pressão, mas continuou sem criatividade para abrir a última linha rival. Já nos acréscimos, Danilo Santos teve a melhor oportunidade da etapa final, mas parou em grande defesa de Bono. Do outro lado, o Marrocos também assustou no fim: El Aynaoui arriscou de fora da área e obrigou Alisson a fazer a defesa em dois tempos. Sem brilho e com poucas emoções, o segundo tempo confirmou a queda de ritmo da partida e manteve o empate em 1 a 1 até o apito final.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Neymar em Brasil x Marrocos (Foto: Ricardo Nogueira/SPP) (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 2961297
    Fora de CampoAtitude de Neymar em empate do Brasil chama atenção: 'Realmente entendeu'Há 11 minutos
    Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)
    Fora de CampoQual jogo da Copa do Mundo vai passar no SBT hoje (14)?Há 15 minutos
    Casa CazéTV estreia junto com jogo da Seleção Brasileira (Foto: Gabriel Britto/Lance!)
    Fora de CampoConfira como foi a estreia da Seleção Brasileira na Casa CazéTVHá 41 minutos
    Didier Drogba e Zlatan Ibrahimovic (Fotos: AFP)
    Fora de CampoOnde estão Ibrahimović e Drogba, lendas de Suécia e Costa do Marfim?Há 1 hora
    Craque Neto elogiou lateral do Corinthians (Foto: Reprodução Band)
    Fora de CampoNeto se revolta com titular da Seleção Brasileira: 'Joga p**** nenhuma"Há 1 hora
    Memphis Depay jogando pela seleção holandesaa
    Fora de CampoMemphis está entre os jogadores mais seguidos da Copa do Mundo; saiba a posiçãoHá 2 horas

    Mais LANCE!

    Luis Felipe Freitas, Everaldo Marques e Galvão Bueno disputaram audiência neste sábado (13). (Foto: Divulgação)
    SBT, Globo e CazéTV: veja quem teve a maior audiência com Brasil x Marrocos
    villani globo
    Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (14)?
    Neymar ficou no banco durante a partida entre Brasil e Marrocos na Copa do Mundo
    Neymar ajudaria? Torcedores apontam o que faltou na estreia do Brasil na Copa
    Ancelotti em Brasil x Marrocos (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)
    Atitude de Ancelotti após Brasil x Marrocos repercute: 'Não podia'
    Vitor Sergio Rodrigues falou de Fábio e Endrick após empate do Brasil na Copa do Mundo
    Vitor Sergio sobe o tom ao falar sobre Endrick na Seleção: 'Estou me punindo'
    Caio Ribeiro revela superstição como jogador, e hoje, comentarista. (Foto: Reprodução)
    Caio Ribeiro vê erro de Ancelotti em Brasil x Marrocos: 'Não funcionou'
    Endrick no empate da Seleção Brasileira contra Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Endrick esquenta debate após empate da Seleção Brasileira: 'Inacreditável'
    Vampeta detona Ancelotti em análise sobre a partida da Seleção Brasileira contra o Haiti. (Foto: Reprodução)
    Vampeta critica decisão de Ancelotti em Brasil x Marrocos: 'Má vontade'
    Bruna Biancardi no avião de Neymar. (Foto: Divulgação/ Instagram)
    Bruna Biancardi chega à estreia do Brasil na Copa em jatinho de R$ 250 milhões
    Ancelotti e Vini Jr na partida entre Brasil e Marrocos (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
    Imprensa internacional detona estreia do Brasil e coloca Vini Jr como salvador de Ancelotti
    Felipão critica dupla do Brasil contra o Marrocos: 'Eu culpo'
    Travis Scott, Anitta e Tom Brady: veja famosos que assistiram à estreia do Brasil na Copa
    Everaldo Marques narra Brasil x Marrocos (Reprodução/Instagram)
    TV Globo bate recordes com estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
    Rizek dá puxão de orelha em Denílson após jogo do Brasil: 'Que jogo você viu?'