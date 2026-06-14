Confira como foi a estreia da Seleção Brasileira na Casa CazéTV Evento contará com a transmissão ao público em todos os jogos do Brasil

Aproveitando a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, CazéTV e tm1 projetaram o maior fanfest de São Paulo: a Casa CazéTV. No último sábado (13), a casa presenciou a estreia do Brasil durante o torneio mais esperado por todos. O público pôde contar com dois shows exclusivos, ativações, brindes, imersões diferenciadas e encontro com creators.

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O projeto abordará 16 dias de evento ao público, com foco na entrega de conteúdos ao vivo, ativações de marcas patrocinadoras e parceiras, interações com influenciadores, convidados e shows para todos os gostos. A apresentação fica por conta de Mariana Ayrez, CamilotaXP e Nyvi Estephan. A casa estará aberta em todos os jogos da Seleção Brasileira nesta fase de grupos.

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Reação na Casa CazéTV com o gol de Vini Jr:

Casa CazéTV para cobertura de jogo da Seleção Brasileira (Foto: jorgealexandre/CazéTV)

Primeiro dia de Casa CazéTV com Seleção Brasileira

O evento contou um grande show de abertura de Mc Hariel e Gaab. Após as apresentações, os espectadores puderam participar de atividades com marcas parceiras e patrocinadoras da casa, com possibilidade de grandes brindes e descontos em aquisições.

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Outro fator foi a disponibilidade de uma área externa completamente imersiva, tematizada de Copa do Mundo e Seleção Brasileira, que entregou grande variabilidade de alimentação, ou apenas um lugar para descanso do público presente no evento. Em outro setor externo, a Casa CazéTV criou uma zona com quadra de futsal para interação do público durante os intervalos de jogos e das programações do canal esportivo.

Durante o jogo, a casa teve uma completa imersão com show de iluminação, sons e de telões para que todos pudessem assistir ao jogo de qualquer lugar do evento. Outras experiências disponíveis, mas desta vez sem participação de um patrocinador, foram o Autoriza o Árbitro, em que os fãs puderam narrar lances históricos como se estivessem na transmissão oficial. O Corte de Craque, espaço de corte de cabelo inspirado em cortes e estilos de jogadores.

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Com o objetivo de reforçar a interatividade com o público, imersão e conexão com a torcida, a Casa CazéTV preparou uma transmissão oficial durante o evento, de maneira que os espectadores pudessem acompanhar de pertinho todo o backstage de um programa após o jogo da Seleção Brasileira.

Na Casa CazéTV, torcedores comentaram estreia do Brasil na Copa:

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