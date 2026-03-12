De virada, Vasco vence o Palmeiras na estreia de Renato Gaúcho
Flaco López abre o placar, mas Thiago Mendes e Cuiabano viram a partida em São Januário
Renato Gaúcho iniciou a terceira passagem pela Colina Histórica com o pé direito. O Vasco venceu o Palmeiras por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira (12), em São Januário, pela quinta rodada do Brasileirão. Flaco López abriu o placar para os visitantes, mas Thiago Mendes e Cuiabano marcaram para dar a vitória ao Gigante na estreia do novo técnico.
Com o resultado, o Cruz-Maltino chegou a quatro pontos e deixou a zona de rebaixamento, agora na 15ª colocação. Já o Alviverde segue com 10 pontos e ocupa a segunda posição.
Vasco x Palmeiras: como foi jogo?
O primeiro tempo foi de equilíbrio em São Januário. O Vasco ensaiou pressão nos primeiros minutos e se apoiou no talento individual de Andrés Gómez, mas o Palmeiras rapidamente conseguiu controlar a bola e ter vantagem no meio-campo, enquanto insistia em investidas pela direita. Por lá, os visitantes abriram o placar: Flaco López recebeu aberto se livrou de Gómez e Piton e invadiu a área para bater de chapa e fazer um golaço aos 40 minutos.
Na volta do intervalo, o Cruz-Maltino passou a ter as rédeas da partida em busca do empate, que não demorou muito. Thiago Mendes avançou com a bola pelo meio e acionou David na entrada da área; o atacante fez o pivô e devolveu para o volante, que ajeitou o corpo e chapou para superar Carlos Miguel e igualar o placar.
O Vasco seguiu pressionando e chego à virada. Cuiabano, que entrou no intervalo no lugar do vaiado Piton, arrancou pela esquerda, tabelou com Paulo Henrique e apareceu no meio da área para empurrar a bola para a rede e virar o jogo com seu primeiro gol com a camisa cruz-maltina.
Atrás do placar, o Palmeiras passou a ter mais a bola e ocupar o campo de ataque, mas sofria para criar grandes chances, enquanto os donos da casa se fecharam para segurar o resultado. Já nos acréscimos, a melhor chance alviverde: Gustavo Gómez escorou cruzamento para Allan, que bateu de primeira e parou em Léo Jardim. Melhor para o Vasco, que conseguiu os três pontos na estreia de Renato Gaúcho.
O que vem por aí?
O Vasco volta a campo no próximo domingo (15), às 20h30 (de Brasília), e visita o Cruzeiro no Mineirão, em jogo válido pela sexta rodada do Brasileirão. Mais cedo, às 18h30, o Palmeiras recebe o Mirassol no Allianz Parque, também pelo Campeonato Brasileiro.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X PALMEIRAS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 5ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 12 de março de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário (RJ)
🥅 Gols: Flaco López, aos 40'/1ºT (0-1); Thiago Mendes, aos 17'/2ºT (1-1); Cuiabano, aos 29'/2ºT (2-1)
🟨 Cartões amarelos: Tchê Tchê e Thiago Mendes (VAS); Luighi e Allan (PAL)
👥 ESCALAÇÕES
VASCO (Técnico: Renato Gaúcho)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (Cuiabano); Hugo Moura (Cauan Barros), Thiago Mendes, Tchê Tchê (Rojas) e Nuno Moreira (Adson); Andrés Gómez e David (Spinelli).
PALMEIRAS (Técnico: João Martins)
Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Jefté (Arthur Gabriel); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias e Felipe Anderson (Allan) ; Flaco López (Luighi) e Sosa (Lucas Evangelista).
🧑⚖️ ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Daniel Henrique da Silva Andrade
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez
