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Neuer vira assunto em Alemanha x Curaçao: 'Vergonhoso'

Duelo é válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 15:06
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Neuer
Neuer é o goleiro titular da Alemanha (Foto: AFP)

Alemanha e Curaçao estão se enfrentando, na tarde deste domingo (14), na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Até aqui, os alemães vão vencendo por 3 a 1, mas o goleiro Manuel Neuer não escapou das críticas nas redes sociais.

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    • Na metade do primeiro tempo, a Alemanha vencia Curaçao por 1 a 0, com gol de Nmecha, e o improvável aconteceu. Após bate-rebate, a bola sobrou limpa para Comenencia, que finalizou e venceu Manuel Neuer para empatar o duelo.

    ➡️Veja os três gols de Alemanha x Curaçao pela Copa do Mundo

    Nas redes sociais, o histórico goleiro foi criticado pelo gol sofrido na primeira rodada da Copa do Mundo. Veja os comentários abaixo:

    Veja os comentários sobre Manuel Neuer

    Onde assistir Alemanha x Curaçao

    Alemanha Curaçao se enfrentam neste domingo (14), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTVClique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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    Torcida da Alemanha no duelo contra Curaçao (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
    Torcida da Alemanha no duelo contra Curaçao (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

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    Alemanha inicia sua caminhada no Mundial tentando retomar o protagonismo entre as grandes seleções do futebol internacional. Sob o comando de Julian Nagelsmann, os alemães chegam embalados após vitória por 2 a 1 sobre os Estados Unidos no último amistoso preparatório e aparecem como favoritos para avançar no Grupo E.

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    A equipe conta com uma geração talentosa e equilibrada, liderada por nomes como Jamal MusialaFlorian WirtzKai HavertzLeroy Sané Joshua Kimmich. Para a estreia, a única baixa confirmada é Serge Gnabry, que segue fora por lesão muscular.

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    Do outro lado da Alemanha, Curaçao disputa uma das partidas mais importantes de sua história. A seleção comandada pelo experiente Dick Advocaat tenta surpreender uma das maiores potências do futebol mundial e sonha com uma campanha histórica em sua participação na Copa do Mundo.

    A equipe caribenha aposta na organização defensiva e em jogadores conhecidos do futebol europeu, como Leandro BacunaJuninho BacunaTahith Chong e Jurgen Locadia. A estratégia deve ser suportar a pressão alemã e explorar os contra-ataques sempre que possível. Promessa de emoção para Alemanha x Curaçao.

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