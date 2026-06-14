Neuer vira assunto em Alemanha x Curaçao: 'Vergonhoso' Duelo é válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo

Alemanha e Curaçao estão se enfrentando, na tarde deste domingo (14), na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Até aqui, os alemães vão vencendo por 3 a 1, mas o goleiro Manuel Neuer não escapou das críticas nas redes sociais.

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Na metade do primeiro tempo, a Alemanha vencia Curaçao por 1 a 0, com gol de Nmecha, e o improvável aconteceu. Após bate-rebate, a bola sobrou limpa para Comenencia, que finalizou e venceu Manuel Neuer para empatar o duelo.

➡️Veja os três gols de Alemanha x Curaçao pela Copa do Mundo

Nas redes sociais, o histórico goleiro foi criticado pelo gol sofrido na primeira rodada da Copa do Mundo. Veja os comentários abaixo:

Veja os comentários sobre Manuel Neuer

Neuer já falhou — Se Ficar Puto É Pior (@sfpepior) June 14, 2026

Fim de carreira vergonhoso do Neuer — Felipe Leme (@LEME12) June 14, 2026

a carinha dele kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/ETYR2ez9sv — out of context brasileirão (@oocbrsao) June 14, 2026

E o Neuer não "Virou Neuer" contra o poderosíssimo Curaçao.



KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — Chef Dan Galhardo (@chefdangalhardo) June 14, 2026

Onde assistir Alemanha x Curaçao

Alemanha e Curaçao se enfrentam neste domingo (14), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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Torcida da Alemanha no duelo contra Curaçao (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

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A Alemanha inicia sua caminhada no Mundial tentando retomar o protagonismo entre as grandes seleções do futebol internacional. Sob o comando de Julian Nagelsmann, os alemães chegam embalados após vitória por 2 a 1 sobre os Estados Unidos no último amistoso preparatório e aparecem como favoritos para avançar no Grupo E.

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A equipe conta com uma geração talentosa e equilibrada, liderada por nomes como Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz, Leroy Sané e Joshua Kimmich. Para a estreia, a única baixa confirmada é Serge Gnabry, que segue fora por lesão muscular.

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Do outro lado da Alemanha, Curaçao disputa uma das partidas mais importantes de sua história. A seleção comandada pelo experiente Dick Advocaat tenta surpreender uma das maiores potências do futebol mundial e sonha com uma campanha histórica em sua participação na Copa do Mundo.

A equipe caribenha aposta na organização defensiva e em jogadores conhecidos do futebol europeu, como Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Tahith Chong e Jurgen Locadia. A estratégia deve ser suportar a pressão alemã e explorar os contra-ataques sempre que possível. Promessa de emoção para Alemanha x Curaçao.