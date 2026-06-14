Qual jogo da Copa do Mundo vai passar no SBT hoje (14)? Jogo acontece às 17h

Após a estreia da Seleção Brasileira contra Marrocos, com narração de Galvão Bueno, no último sábado (13), o SBT transmitirá neste domingo (14) a partida entre Holanda x Japão, que acontece às 17h (de Brasília). O duelo será disputado em Dallas, nos EUA.

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➡️ Holanda defende invencibilidade de 88 anos em estreias de Copa do Mundo

Durante a Copa do Mundo, a casa de Silvio Santos conta com o direito de transmissão de 32 jogos da competição, incluindo todos da Seleção Brasileira. A maior parte das partidas fica sob o comando de Tiago Leifert, enquanto os duelos do Brasil serão narrados por Galvão Bueno.

Leifert contou que irá comandar o canal '3 na área', no YouTube, ao lado do jornalista Rica Perrone e do influenciador Eduardo Semblano. (Crédito: Reprodução/Divulgação)

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88 anos de invencibilidade em estreias para a Holanda

Texto de Guilherme Lesnok

A última vez em que a Holanda foi derrotada em uma estreia de Copa do Mundo aconteceu no dia 5 de junho de 1938, quando perdeu para a Tchecoslováquia por 3 a 0, no Estádio Cavée Verte, em Le Havre, na França.

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Após essa partida, a seleção ficou anos sem conseguir classificação para o torneio, ficando fora das edições de 1950, 1954, 1958, 1962, 1966 e 1970.

A mudança veio no início dos anos 1970, com o surgimento da geração do "Carrossel Holandês", liderada por jogadores como Johan Cruyff. A partir daí, a Holanda voltou às Copas em 1974 e passou a ser presença constante.

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Em 2014, inclusive, uma goleada histórica por 5 a 1 diante da Espanha, atual campeã e reedição da final anterior, entrou para a história. Van Persie e Robben marcaram duas vezes cada, enquanto De Vrij completou o placar para os holandeses. O gol de honra dos espanhóis foi marcado por Xabi Alonso.