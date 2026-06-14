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Qual jogo da Copa do Mundo vai passar no SBT hoje (14)?

Jogo acontece às 17h

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
14/06/2026 09:36
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)
Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)

Após a estreia da Seleção Brasileira contra Marrocos, com narração de Galvão Bueno, no último sábado (13), o SBT transmitirá neste domingo (14) a partida entre Holanda x Japão, que acontece às 17h (de Brasília). O duelo será disputado em Dallas, nos EUA.

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  • Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)

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    Durante a Copa do Mundo, a casa de Silvio Santos conta com o direito de transmissão de 32 jogos da competição, incluindo todos da Seleção Brasileira. A maior parte das partidas fica sob o comando de Tiago Leifert, enquanto os duelos do Brasil serão narrados por Galvão Bueno.

    Tiago_Leifert_(Crédito Reprodução Divulgação)
    Leifert contou que irá comandar o canal '3 na área', no YouTube, ao lado do jornalista Rica Perrone e do influenciador Eduardo Semblano. (Crédito: Reprodução/Divulgação)

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    88 anos de invencibilidade em estreias para a Holanda

    Texto de Guilherme Lesnok

    A última vez em que a Holanda foi derrotada em uma estreia de Copa do Mundo aconteceu no dia 5 de junho de 1938, quando perdeu para a Tchecoslováquia por 3 a 0, no Estádio Cavée Verte, em Le Havre, na França.

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    Após essa partida, a seleção ficou anos sem conseguir classificação para o torneio, ficando fora das edições de 1950, 1954, 1958, 1962, 1966 e 1970.

    A mudança veio no início dos anos 1970, com o surgimento da geração do "Carrossel Holandês", liderada por jogadores como Johan Cruyff. A partir daí, a Holanda voltou às Copas em 1974 e passou a ser presença constante.

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    Em 2014, inclusive, uma goleada histórica por 5 a 1 diante da Espanha, atual campeã e reedição da final anterior, entrou para a história. Van Persie e Robben marcaram duas vezes cada, enquanto De Vrij completou o placar para os holandeses. O gol de honra dos espanhóis foi marcado por Xabi Alonso.

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