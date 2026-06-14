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Atitude do Palmeiras com Danilo divide opiniões: 'Não é possível'

Meia entrou no segundo tempo de Brasil x Marrocos

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 15:33
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Danilo comemora gol pelo Botafogo em jogo da Libertadores contra o Racing
Danilo comemora gol pelo Botafogo em jogo da Libertadores contra o Racing (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Uma atitude do Palmeiras com Danilo, da Seleção Brasileira, chamou atenção de torcedores nas redes sociais na noite deste sábado (13). O jogador fez sua estreias em Copas do Mundo no empate do Brasil diante do Marrocos, por 1 a 1.

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    • Destaque do Botafogo na temporada, o meia vive a melhor temporada da sua carreira. Apesar de jogar no Glorioso, Danilo é formado nas categorias de base do Palmeiras, e o Alviverde fez questão de deixar isso claro.

    ➡️Veja os três gols de Alemanha x Curaçao pela Copa do Mundo

    Nos perfis oficiais do clube nas redes sociais, o Palmeiras exaltou Danilo pela estreia na Copa do Mundo. A atitude dividiu opiniões entre torcedores. Veja os comentários abaixo:

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    Danilo em ação contra o Palmeiras (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
    Danilo em ação contra o Alviverde (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

    Veja comentários sobre o gesto do Alviverde

    Palmeiras tem interesse em Danilo, do Botafogo

    Presente na sede da CBF para o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, abriu o jogo sobre os rumores envolvendo o volante Danilo, atualmente no Botafogo.

    — O Danilo é um grande jogador, eu acho que não só o Palmeiras, como vários clubes querem esse atleta. Vou te falar com toda sinceridade, o meu foco hoje não é em contratação de jogadores. O meu foco hoje é em quinta-feira, eu gostaria de passar para a próxima fase, a Libertadores — afirmou Leila.

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    A presença de Leila Pereira no Rio de Janeiro nos últimos dias alimentou especulações sobre Danilo no Palmeiras, mas a presidente fez questão de justificar sua agenda, reforçando que o foco é institucional e esportivo, e não voltado para reforços imediatos.

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