Atitude do Palmeiras com Danilo divide opiniões: 'Não é possível' Meia entrou no segundo tempo de Brasil x Marrocos

Uma atitude do Palmeiras com Danilo, da Seleção Brasileira, chamou atenção de torcedores nas redes sociais na noite deste sábado (13). O jogador fez sua estreias em Copas do Mundo no empate do Brasil diante do Marrocos, por 1 a 1.

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Destaque do Botafogo na temporada, o meia vive a melhor temporada da sua carreira. Apesar de jogar no Glorioso, Danilo é formado nas categorias de base do Palmeiras, e o Alviverde fez questão de deixar isso claro.

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Nos perfis oficiais do clube nas redes sociais, o Palmeiras exaltou Danilo pela estreia na Copa do Mundo. A atitude dividiu opiniões entre torcedores. Veja os comentários abaixo:

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Danilo em ação contra o Alviverde (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Veja comentários sobre o gesto do Alviverde

Para com essas brincadeiras gostosas. — TV Espírito de Porco (@espiritodporco) June 14, 2026

se dependesse do palmeiras ele tava encostado na inglaterra até hoje.



e pra fechar, time do coração? pic.twitter.com/nr6b4tK8oK — Jovem Loce (@JovemLoce) June 14, 2026

pq isso sendo que cara e do botafogo — Mendonç4 💚🐷 (@plugado_) June 14, 2026

Isso é doenca, nao é possivel. O cara nao joga no palmeiras, bota foto do mauricio, sei la, algum jogador do time, q loucura — Pedro Porto (@PedroPorto8787) June 14, 2026

Palmeiras tem interesse em Danilo, do Botafogo

Presente na sede da CBF para o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, abriu o jogo sobre os rumores envolvendo o volante Danilo, atualmente no Botafogo.

— O Danilo é um grande jogador, eu acho que não só o Palmeiras, como vários clubes querem esse atleta. Vou te falar com toda sinceridade, o meu foco hoje não é em contratação de jogadores. O meu foco hoje é em quinta-feira, eu gostaria de passar para a próxima fase, a Libertadores — afirmou Leila.

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A presença de Leila Pereira no Rio de Janeiro nos últimos dias alimentou especulações sobre Danilo no Palmeiras, mas a presidente fez questão de justificar sua agenda, reforçando que o foco é institucional e esportivo, e não voltado para reforços imediatos.