Felipe Melo critica fala de ex-colega no Palmeiras após derrota: 'Sempre tem'

O comentarista Felipe Melo criticou uma declaração de um ex-colega no Palmeiras. Na noite desta quinta-feira (12), o Verdão perdeu de virada para o Vasco em São Januário, no duelo da quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

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Após a partida, João Martins, auxiliar técnico do Palmeiras, detonou o gramado do estádio do clube carioca. No programa "Seleção Sportv", Felipe Melo criticou a declaração.

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- Defendo muito o Palmeiras. Sei que não precisam de mim, mas defendo. Mas me incomoda sempre ter uma desculpa para a derrota ao invés de assumir... Quatro dias são suficientes para jogar um jogo decisivo. Quando vence, não tem reclamação - declarou Felipe Melo.

Time do Palmeiras comemora gol contra o Vasco (Thiego Mattos/Pera Photo Press)

Como foi o jogo entre Vasco e Palmeiras

O primeiro tempo foi de equilíbrio em São Januário. O Vasco ensaiou pressão nos primeiros minutos e se apoiou no talento individual de Andrés Gómez, mas o Palmeiras rapidamente conseguiu controlar a bola e ter vantagem no meio-campo, enquanto insistia em investidas pela direita. Por lá, os visitantes abriram o placar: Flaco López recebeu aberto se livrou de Gómez e Piton e invadiu a área para bater de chapa e fazer um golaço aos 40 minutos de Vasco x Palmeiras.

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Na volta do intervalo, o Cruz-Maltino passou a ter as rédeas da partida em busca do empate, que não demorou muito. Thiago Mendes avançou com a bola pelo meio e acionou David na entrada da área; o atacante fez o pivô e devolveu para o volante, que ajeitou o corpo e chapou para superar Carlos Miguel e igualar o placar.

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O Vasco seguiu pressionando e chego à virada. Cuiabano, que entrou no intervalo no lugar do vaiado Piton, arrancou pela esquerda, tabelou com Paulo Henrique e apareceu no meio da área para empurrar a bola para a rede e virar o jogo com seu primeiro gol com a camisa cruz-maltina. Vitória do Vasco contra o Palmeiras!