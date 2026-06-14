Quem mudou mais? Veja o antes e depois dos 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa de 2026 Confira com o Lance!

O Brasil estreou na Copa do Mundo de 2026 empatando em 1 a 1 com o Marrocos neste sábado (13), em sua primeira partida no torneio. Mas, além do resultado, a estreia também serviu para mostrar como o tempo passou para os escolhidos de Carlo Ancelotti.

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O Lance! relembra onde estava cada jogador há mais ou menos uma década e mostra o antes e depois dos convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. E ai mudaram muito?

Alisson Becker

Um diferença de 10 nos nas imagens de Alisson Becker, goleiro titular da Seleção Brasileira. Na esquerda uma imagem do jogador quando ainda atuava no Internacional, na direita, já em ação pelo Brasil.

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Ederson

Na esquerda o goleiro Ederson quando ainda atuava em Portugal no Benfica. Na esquerda 10 anos depois o jogador se encontra no Fenerbahçe da Turquia.

Weverton

10 anos separam o goleiro Weverton de seu ouro pelo Brasil em 2016 e a sua convocação para a Copa do Mundo em 2026.

Alex Sandro

Na esquerda o lateral Alex Sandro quando ainda atuava pela Juventus da Itália. Na direita o experiente jogador atuando pela Seleção Brasileira em 2026.

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Douglas Santos

Douglas Santos também foi campeão olímpico pela Seleção Brasileira em 2016 e hoje está presente no grupo da Copa do Mundo.

Danilo

Danilo estava no Real Madrid em 2016, e participou do grupo em parte da grande sequência de títulos da Champions League. Hoje o experiente defensor é um dos convocados de Ancelotti para a Copa do Mundo.

Ibañez

Na esquerda o zagueiro/lateral Ibanez quando atuava pelo Fluminense. Na direita o jogador em ação pelo Brasil em 2026.

Bremer

Bremer ainda atuava nas categorias de base do São Paulo em 2016 e sonhava com uma oportunidade no futebol profissional. Uma década depois, o zagueiro da Juventus integra a lista de convocados da Seleção para o Mundial.

Gabriel Magalhães

Gabriel Magalhães ainda passava pelas categorias de base do Avaí em 2016 e sequer havia estreado profissionalmente. Hoje, consolidado como um dos pilares defensivos do Arsenal, o zagueiro vai disputar a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.

Léo Pereira

Léo Pereira atuou pelo Náutico em 2016. Dez anos mais tarde, o zagueiro do Flamengo alcança a convocação para disputar o Mundial com a Seleção Brasileira.

Marquinhos

Marquinhos vivia sua terceira temporada no PSG em 2016 e já despontava como uma das principais promessas da defesa brasileira. O jogador estava entre a equipe campeã olímpica no Rio de Janeiro. Dez anos depois, o capitão da Seleção segue como uma das lideranças do grupo na Copa do Mundo.

Bruno Guimarães

Bruno Guimarães ainda atuava pelo Athletico-PR em 2016. Hoje, como destaque do Newcastle, é um dos principais nomes do meio-campo brasileiro no Mundial.

Casemiro

Casemiro defendia o Real Madrid em 2016 e traçava sua trajetória como peça fundamental em um dos times mais vencedores da história recente do futebol. Uma década depois, o volante do Manchester United continua sendo uma referência da Seleção.

Danilo Santos

Na esquerda, Danilo Santos quando ainda dava os primeiros passos nas categorias de base e sequer imaginava o protagonismo que alcançaria. Na direita, anos depois, o meio-campista do Botafogo está entre os convocados para a Copa do Mundo.

Fabinho

Fabinho estava no Monaco em 2016 e começava a ganhar notoriedade no futebol europeu. Uma década depois, o volante do Al-Ittihad é mais um nome experiente na lista de Ancelotti para o Mundial.

Éderson

Éderson chegou a Seleção Brasileira de base no início de sua carreira. Uma década depois, o volante da Atalanta alcança a convocação para representar o Brasil no Mundial.

Lucas Paquetá

Lucas Paquetá surgia como uma das principais promessas do Flamengo em 2016 e começava a receber oportunidades entre os profissionais. Dez anos depois, retorna ao clube carioca e disputa mais uma Copa do Mundo pela Seleção.

Endrick

Na esquerda Endrick ainda criança, ao lado de uma foto do Gabriel Jesus em 2016. Dez anos depois, já consolidado no futebol europeu com a camisa do Lyon, está entre os convocados da Seleção para a Copa do Mundo.

Gabriel Martinelli

Na esquerda Gabriel Martinelli quando ainda atuava pelo Ituano. Hoje, como destaque do Arsenal, é um dos atacantes convocados para o Mundial.

Luiz Henrique

Na esquerda Luiz Henrique nas categorias de base do Fluminense ainda criança. Mais de uma década depois, o atacante do Zenit figura entre os convocados de Ancelotti para o Mundial.

Matheus Cunha

Matheus Cunha integrava as categorias de base do Coritiba em 2016 e iniciava sua caminhada rumo ao futebol europeu. Dez anos depois, o atacante do Manchester United é um dos nomes escolhidos para representar o Brasil na Copa.

Neymar

Neymar vivia o auge de sua passagem pelo Barcelona em 2016, formando um dos trios de ataque mais marcantes do futebol mundial. O jogador foi o líder da Seleção Brasileira campeã olímpica no Rio. Uma década depois, de volta ao Santos, segue como uma das grandes referências da Seleção Brasileira.

Rayan

Rayan no início de sua trajetória nas bases do Vasco em 2017, quando sequer imaginava que um dia vestiria a camisa da Seleção principal em uma Copa do Mundo. Nove anos depois, o atacante do Bournemouth está entre os convocados para o Mundial.

Vini Jr.

Vini Jr. tinha apenas 16 anos em 2016 e começava a despontar nas categorias de base do Flamengo como uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Uma década depois, o atacante do Real Madrid chega à Copa do Mundo como um dos protagonistas da Seleção Brasileira.

Raphinha

Raphinha ainda defendia o Vitória de Guimarães em Portugal em 2016 e dava seus primeiros passos no futebol europeu. Dez anos depois, o atacante do Barcelona chega à Copa do Mundo como um dos principais nomes da Seleção.

Igor Thiago

Na esquerda, Igor Thiago dava os primeiros passos no profissional do Cruzeiro. Anos depois, o atacante do Brentford realiza o sonho de disputar uma Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.

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