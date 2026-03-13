Facincani faz pedido a diretoria do Palmeiras após derrota para o Vasco: 'Precisa'

O Palmeiras perdeu para o Vasco por 2 a 1, na última quinta-feira (12), em São Januário, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o jornalista Felippe Facincani criticou a diretoria do Alviverde por não contratar, até o momento, um jogador "camisa 5" para a temporada de 2026.

Durante uma transmissão ao vivo no Youtube, o comunicador analisou a necessidade da equipe do técnico Abel Ferreira ter mais nomes para o meio de campo. Para ele, nem Marlon Freitas e Andreas Pereira conseguem fazer um papel de atleta mais focado na marcação no setor.

— 12 de março de 2026. Cadê a proposta para o Danilo (do Botafogo)? Será que ninguém entende a necessidade de um camisa 5 no elenco do Palmeiras. Hoje, ficou evidente. Os dois gols do Vasco aconteceram por infiltrações onde o Alviverde precisa de um jogador. Não é o Marlon Freitas nem o Andreas Pereira. Eles são meias — iniciou o jornalista, antes de completar.

— Os dois estão se sabotando tecnicamente nesta posição. Uma coisa é o ritmo do Campeonato Paulista, outra é o Brasileirão. Já, já tem Libertadores e fase agudas de outras competições importantes que o Palmeiras vai pegar os melhores times do campeonato. Lembrando que hoje, o Palmeiras enfrentou o Vasco, que era o Lanterna — concluiu.

Vasco x Palmeiras: como foi jogo?

Texto por: Maurício Luz

O primeiro tempo foi de equilíbrio em São Januário. O Vasco ensaiou pressão nos primeiros minutos e se apoiou no talento individual de Andrés Gómez, mas o Palmeiras rapidamente conseguiu controlar a bola e ter vantagem no meio-campo, enquanto insistia em investidas pela direita. Por lá, os visitantes abriram o placar: Flaco López recebeu aberto se livrou de Gómez e Piton e invadiu a área para bater de chapa e fazer um golaço aos 40 minutos.

Na volta do intervalo, o Cruz-Maltino passou a ter as rédeas da partida em busca do empate, que não demorou muito. Thiago Mendes avançou com a bola pelo meio e acionou David na entrada da área; o atacante fez o pivô e devolveu para o volante, que ajeitou o corpo e chapou para superar Carlos Miguel e igualar o placar.

O Vasco seguiu pressionando e chego à virada. Cuiabano, que entrou no intervalo no lugar do vaiado Piton, arrancou pela esquerda, tabelou com Paulo Henrique e apareceu no meio da área para empurrar a bola para a rede e virar o jogo com seu primeiro gol com a camisa cruz-maltina.

Atrás do placar, o Palmeiras passou a ter mais a bola e ocupar o campo de ataque, mas sofria para criar grandes chances, enquanto os donos da casa se fecharam para segurar o resultado. Já nos acréscimos, a melhor chance alviverde: Gustavo Gómez escorou cruzamento para Allan, que bateu de primeira e parou em Léo Jardim. Melhor para o Vasco, que conseguiu os três pontos na estreia de Renato Gaúcho.

