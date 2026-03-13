menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Facincani faz pedido a diretoria do Palmeiras após derrota para o Vasco: 'Precisa'

Equipes se enfrentaram pela 5ª rodada do Brasileirão

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/03/2026
05:10
facincani1
imagem cameraFelippe Facincani pediu contratação de jogador para diretoria do Palmeiras (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras perdeu para o Vasco por 2 a 1, na última quinta-feira (12), em São Januário, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o jornalista Felippe Facincani criticou a diretoria do Alviverde por não contratar, até o momento, um jogador "camisa 5" para a temporada de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores mandam recado a Abel Ferreira após Vasco x Palmeiras: 'Não consegue'

Durante uma transmissão ao vivo no Youtube, o comunicador analisou a necessidade da equipe do técnico Abel Ferreira ter mais nomes para o meio de campo. Para ele, nem Marlon Freitas e Andreas Pereira conseguem fazer um papel de atleta mais focado na marcação no setor.

— 12 de março de 2026. Cadê a proposta para o Danilo (do Botafogo)? Será que ninguém entende a necessidade de um camisa 5 no elenco do Palmeiras. Hoje, ficou evidente. Os dois gols do Vasco aconteceram por infiltrações onde o Alviverde precisa de um jogador. Não é o Marlon Freitas nem o Andreas Pereira. Eles são meias — iniciou o jornalista, antes de completar.

continua após a publicidade

— Os dois estão se sabotando tecnicamente nesta posição. Uma coisa é o ritmo do Campeonato Paulista, outra é o Brasileirão. Já, já tem Libertadores e fase agudas de outras competições importantes que o Palmeiras vai pegar os melhores times do campeonato. Lembrando que hoje, o Palmeiras enfrentou o Vasco, que era o Lanterna — concluiu.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Vasco x Palmeiras: como foi jogo?

Texto por: Maurício Luz

O primeiro tempo foi de equilíbrio em São Januário. O Vasco ensaiou pressão nos primeiros minutos e se apoiou no talento individual de Andrés Gómez, mas o Palmeiras rapidamente conseguiu controlar a bola e ter vantagem no meio-campo, enquanto insistia em investidas pela direita. Por lá, os visitantes abriram o placar: Flaco López recebeu aberto se livrou de Gómez e Piton e invadiu a área para bater de chapa e fazer um golaço aos 40 minutos.

continua após a publicidade

Na volta do intervalo, o Cruz-Maltino passou a ter as rédeas da partida em busca do empate, que não demorou muito. Thiago Mendes avançou com a bola pelo meio e acionou David na entrada da área; o atacante fez o pivô e devolveu para o volante, que ajeitou o corpo e chapou para superar Carlos Miguel e igualar o placar.

O Vasco seguiu pressionando e chego à virada. Cuiabano, que entrou no intervalo no lugar do vaiado Piton, arrancou pela esquerda, tabelou com Paulo Henrique e apareceu no meio da área para empurrar a bola para a rede e virar o jogo com seu primeiro gol com a camisa cruz-maltina.

Atrás do placar, o Palmeiras passou a ter mais a bola e ocupar o campo de ataque, mas sofria para criar grandes chances, enquanto os donos da casa se fecharam para segurar o resultado. Já nos acréscimos, a melhor chance alviverde: Gustavo Gómez escorou cruzamento para Allan, que bateu de primeira e parou em Léo Jardim. Melhor para o Vasco, que conseguiu os três pontos na estreia de Renato Gaúcho.

🤑 Aposte em jogos do Campeonato Brasileiro! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Thiago Mendes Vasco Palmeiras
Thiago Mendes finaliza para fazer gol do Vasco contra o Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Alexandre Maia/MyPhoto Press/Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias