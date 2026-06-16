logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Quem é a namorada de Mbappé, craque da França?

Jogador foi flagrado algumas vezes com a atriz

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 09:00
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Kylian Mbappé mira artilharia geral da seleção francesa (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Kylian Mbappé joga nesta terla-feira pela estreia da França na Copa do Mundo. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A França inicia sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (16), diante de Senegal, pela primeira rodada do Grupo I. Principal estrela da seleção comandada por Didier Deschamps, Kylian Mbappé volta aos holofotes não apenas pelo futebol, mas também pela vida pessoal.

continua após a publicidade
  • Mbappé no aeroporto de Boston para a estreia da França na Copa do Mundo (Foto: Franck FIFE / AFP)

    Mbappé é sincero sobre críticas à sua participação defensiva: ‘Preciso dar’

    Copa do Mundo
    Há 9 horas
  • Atacante Kylian Mbappé e o presidente da França, Emmanuel Macron (Foto: Franck Fife/AFP)

    Mbappé responde sobre candidatura à presidência da França: ‘Já sou odiado’

    Copa do Mundo
    Há 1 dia
  • Seleção da França com Mbappé e Dembélé no aeroporto (Foto: Jaiden Tripi / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Hernandez abre jogo sobre relação de Mbappé e Dembélé na França: ‘Posso garantir’

    Copa do Mundo
    Há 2 dias

    • ➡️ Simule os jogos da Copa do Mundo!

    Nos últimos meses, o atacante do Real Madrid teve o nome ligado à atriz espanhola Ester Expósito, que passou a ser apontada pela imprensa europeia como sua namorada. O relacionamento ganhou repercussão após os dois serem vistos juntos durante uma viagem à Sardenha, na Itália, em meio ao período de recuperação de uma lesão sofrida pelo francês.

    Atriz namorada de Mbappé fecha comentários nas redes sociais após ataques (Foto: Reprodução)

    A exposição do casal gerou forte repercussão nas redes sociais. Segundo veículos espanhóis, Ester chegou a receber milhares de comentários relacionados a Mbappé em suas publicações e decidiu limitar os comentários em seu Instagram após uma onda de mensagens de torcedores do Real Madrid.

    continua após a publicidade

    Quem é Ester Expósito?

    Apesar de ter entrado recentemente no noticiário esportivo por conta da relação com Mbappé, Ester Expósito já era uma das celebridades mais conhecidas da Espanha.

    Nascida em Madri, em janeiro de 2000, a atriz ganhou projeção internacional ao interpretar Carla Rosón na série Elite. O sucesso da produção transformou Ester em um dos principais nomes da nova geração de artistas espanhóis.

    continua após a publicidade

    Antes de alcançar fama mundial, ela participou de produções como Vis a Vis e Estoy Vivo. Após deixar Elite ao fim da terceira temporada, continuou trabalhando em projetos de destaque, entre eles a minissérie Alguém Tem Que Morrer.

    Além da carreira na televisão, Ester também acumula milhões de seguidores nas redes sociais e costuma atrair atenção da imprensa internacional por sua vida pessoal. No passado, a atriz chegou a ter o nome associado ao brasileiro Vinícius Júnior após interações nas redes sociais. Ela também mantém amizade com a cantora Anitta.

    Kylian Mbappe e Ester Exposito em Madri (Foto: Reprodução)

    Mbappé estreia na Copa

    Enquanto a vida pessoal segue despertando curiosidade dos torcedores, Mbappé concentra as atenções dentro de campo. A França enfrenta Senegal às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, buscando iniciar a campanha rumo ao tricampeonato mundial.

    Vice-campeã da última Copa do Mundo, a seleção francesa chega ao torneio como uma das favoritas ao título e deposita grande parte de suas expectativas no camisa 10, que deve formar o trio ofensivo ao lado de Michael Olise e Ousmane Dembélé na estreia contra os africanos.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    tiago-leifert-sbt
    Copa do MundoQual jogo da Copa do Mundo o SBT transmite hoje (16)?Há 1 hora
    Renata silveira narradora da Globo
    Fora de CampoNarradora da Globo, Renata Silveira alcança feito histórico na Copa do MundoHá 1 hora
    Técnico Marcelo Bielsa olhando para baixo
    Copa do MundoMarcelo Bielsa explica por que olhou para baixo em fotos oficiasHá 1 hora
    Felipe Melo confessou estar apreensivo com o retorno de Neymar a Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução/Sportv)
    Fora de CampoFelipe Melo é sincero sobre retorno de Neymar contra o Haiti: 'Não vai'Há 2 horas
    Time da transmissão da TV Globo na Copa do Mundo. (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOB)
    Copa do MundoQuais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (16)?Há 4 horas
    Irã e Nova Zelândia empataram em 2 a 2 na Copa do Mundo. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
    Fora de CampoVeja gols e melhores momentos de Irã x Nova Zelândia na Copa do MundoHá 8 horas

    Mais LANCE!

    Hervé Renard
    Algoz da Argentina substitui técnico demitido no meio da Copa por seleção
    Arábia Saudita e Uruguai empataram em 1 a 1, pelo grupo H, da Copa do Mundo. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
    Veja gols e melhores momentos de Arábia Saudita x Uruguai na Copa do Mundo
    Juan Mabromata/AFP
    Decisão de Bielsa com jogador do Flamengo revolta uruguaios: 'Inexplicável'
    Canobbio foi destaque negativo na partida entre Arábia Saudita e Uruguai nesta segunda-feira (15). (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
    Atuação de Canobbio, do Fluminense, em empate do Uruguai divide opiniões
    Neymar e Bruna Biancardi
    Quantos filhos Neymar tem? Conheça as mães das crianças
    Casal anunciou a gravidez através do canal no Youtube. (Foto: Reprodução)
    Bruna Biancardi anuncia gravidez com Neymar; veja
    Shaun Evans, árbitro acusado de sinal supremacista antes de Alemanha x Curaçao pela Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
    Fifa toma decisão sobre árbitro acusado de gesto supremacista na Copa do Mundo
    José Boto, diretor de futebol do Flamengo (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress) ORG XMIT: Repórter Fotográfico
    Torcida do Flamengo pede jogador destaque da Copa do Mundo: 'Precisamos'
    Muslera em ação durante Arábia Saudita e Uruguai. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
    Falha de Muslera em Arábia Saudita x Uruguai viraliza: 'Não dá'
    O atacante Luis Suárez defendendo a seleção uruguaia em 2019 (Foto: FramePhoto/Folhapress)
    Fora da Copa, Suárez assiste a jogo do Uruguai contra Arábia Saudita no estádio
    Ausência de Neymar durante treino com bola da Seleção Brasileira repercute, (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Ausência de Neymar no treino da Seleção Brasileira divide opiniões: 'Sabemos'
    Ronaldo Fenômeno falou sobre momento da CBF (Foto: Reprodução)
    Ronaldo Fenômeno é sincero sobre Endrick na Seleção Brasileira: 'Eu acho'
    De Bruyne - Croácia x Bélgica
    Veja gols e melhores momentos de Bélgica x Egito na Copa do Mundo