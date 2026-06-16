Quem é a namorada de Mbappé, craque da França? Jogador foi flagrado algumas vezes com a atriz

A França inicia sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (16), diante de Senegal, pela primeira rodada do Grupo I. Principal estrela da seleção comandada por Didier Deschamps, Kylian Mbappé volta aos holofotes não apenas pelo futebol, mas também pela vida pessoal.

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Nos últimos meses, o atacante do Real Madrid teve o nome ligado à atriz espanhola Ester Expósito, que passou a ser apontada pela imprensa europeia como sua namorada. O relacionamento ganhou repercussão após os dois serem vistos juntos durante uma viagem à Sardenha, na Itália, em meio ao período de recuperação de uma lesão sofrida pelo francês.

Atriz namorada de Mbappé fecha comentários nas redes sociais após ataques (Foto: Reprodução)

A exposição do casal gerou forte repercussão nas redes sociais. Segundo veículos espanhóis, Ester chegou a receber milhares de comentários relacionados a Mbappé em suas publicações e decidiu limitar os comentários em seu Instagram após uma onda de mensagens de torcedores do Real Madrid.

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Quem é Ester Expósito?

Apesar de ter entrado recentemente no noticiário esportivo por conta da relação com Mbappé, Ester Expósito já era uma das celebridades mais conhecidas da Espanha.

Nascida em Madri, em janeiro de 2000, a atriz ganhou projeção internacional ao interpretar Carla Rosón na série Elite. O sucesso da produção transformou Ester em um dos principais nomes da nova geração de artistas espanhóis.

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Antes de alcançar fama mundial, ela participou de produções como Vis a Vis e Estoy Vivo. Após deixar Elite ao fim da terceira temporada, continuou trabalhando em projetos de destaque, entre eles a minissérie Alguém Tem Que Morrer.

Além da carreira na televisão, Ester também acumula milhões de seguidores nas redes sociais e costuma atrair atenção da imprensa internacional por sua vida pessoal. No passado, a atriz chegou a ter o nome associado ao brasileiro Vinícius Júnior após interações nas redes sociais. Ela também mantém amizade com a cantora Anitta.

Kylian Mbappe e Ester Exposito em Madri (Foto: Reprodução)

Mbappé estreia na Copa

Enquanto a vida pessoal segue despertando curiosidade dos torcedores, Mbappé concentra as atenções dentro de campo. A França enfrenta Senegal às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, buscando iniciar a campanha rumo ao tricampeonato mundial.

Vice-campeã da última Copa do Mundo, a seleção francesa chega ao torneio como uma das favoritas ao título e deposita grande parte de suas expectativas no camisa 10, que deve formar o trio ofensivo ao lado de Michael Olise e Ousmane Dembélé na estreia contra os africanos.

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