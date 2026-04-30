Narrador manda recado a críticos de Arrascaeta após lesão: 'Tenho que falar'

O empate entre Flamengo e Estudiantes em 1 a 1, da última quarta-feira (29), na Argentina, pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores, foi marcado pela lesão do meia Arrascaeta. Diante do cenário, o narrador João Guilherme realizou um desabafo sobre o ocorrido.

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Durante a transmissão da partida, pela Falmengo TV, o comunicador citou a corrente da criação do apelido "arrascapênalti". Na semana da lesão, o nome do meia uruguaio esteve envolvido em uma polêmica de jogadores famosos por cavar faltas e pênaltis. João Guilherme mandou um recado diretamente aos críticos do camisa 10 do clube carioca.

— Eu tenho que falar, porque não estou aguentando. Vocês, babacas, que ficaram botando apelidinho nele (Arrascaeta), 'Arrascapênalti', agora vocês estão felizes, né?! — desabafou o narrador.

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João Guilherme mandou recado para críticos de Arrascaeta após lesão (Foto: Reprodução)

Lesão de Arrascaeta

Aos 16 minutos da partida entre Flamengo e Estudiantes, o principal armador do Rubro-Negro precisou ser substituído após sentir dores no ombro devido a uma dividida em campo. O lance envolveu o volante Piovi. A queda do uruguaio foi imediata. Com dores no ombro direito, o camisa 10 seguiu diretamente para um hospital próximo ao local, onde foi diagnosticado com uma fratura na clavícula.

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Acompanhada por médicos do Flamengo, a cirurgia do meia Arrascaeta foi concluida com sucesso no início da tarde desta quinta-feira (30), após aproximadamente uma hora de duração. O camisa 10 rubro-negro deve deixar o hospital na manhã desta sexta-feira (1).

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O clube não divulgou tempo de recuperação, mas a tendência é de que ele fique sem jogar por cerca de seis semanas. O procedimento cirurgico consistiu na fixação da fratura óssea com placa e parafusos.