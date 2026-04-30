Acompanhada por médicos do Flamengo, a cirurgia na clavícula do meia Arrascaeta foi concluida com sucesso no início da tarde desta quinta-feira (30), após aproximadamente uma hora de duração. O camisa 10 rubro-negro deve deixar o hospital na manhã desta sexta-feira (1).

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O clube não divulgou tempo de recuperação, mas a tendência é de que ele fique sem jogar por cerca de seis semanas. O procedimento cirurgico consistiu na fixação da fratura óssea com placa e parafusos.

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Após o procedimento cirúrgico, Fernando Sassaki, chefe do departamento médico do Flamengo, agradeceu o apoio dos torcedores e informou o sucesso da cirurgia de Arrascaeta.

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"A cirugia do Arrascaeta foi um sucesso, não tivemos nenhuma intercorrência. A previsão de alta para o atleta é amanhã. Agradeçemos o apoio da torcida. Abraços!" Fernando Sassaki

Arrascaeta fraturou a clavícula durante o empate do Flamengo com o Estudiantes (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Flamengo não crava data para retorno de Arrascaeta

O clube ressalta que o tempo de recuperação varia de acordo com a resposta de cada atleta ao tratamento e ao processo de reabilitação. Em casos semelhantes, no entanto, o período pode girar em torno de um mês. Um exemplo recente é o do meia Montoro, do Botafogo, que sofreu lesão parecida e levou cerca de 41 dias para voltar a atuar.

Decisão pela cirurgia

O procedimento cirúrgico foi conduzido pelos médicos Márcio Schiefer e Bruno Tebaldi, com a participação de Fernando Sassaki, chefe do departamento médico do Flamengo. A decisão pela intervenção cirúrgica foi tomada ainda na Argentina, poucas horas após o término da partida.

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Como foi o lance que resultou na lesão

A contusão ocorreu ainda durante o primeiro tempo da partida contra o Estudiantes, em uma disputa com o zagueiro Piovi. Após o choque, Arrascaeta caiu no gramado demonstrando forte desconforto na região do ombro e precisou de atendimento médico imediato. Sem condições de seguir em campo, o uruguaio foi substituído por Carrascal.

Peça importante no esquema do Flamengo, Arrascaeta agora inicia o processo de recuperação sob acompanhamento do departamento médico, enquanto o clube aguarda a evolução clínica do jogador para definir um cronograma mais preciso de retorno.

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