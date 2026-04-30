Sem Arrascaeta, Leonardo Jardim tem desafio imediato no Flamengo; veja alternativas

Os torcedores do Flamengo foram pegos de surpresa com a notícia da lesão de Arrascaeta, que fraturou a clavícula direita em um momento importante da temporada. Afinal, a equipe vinha mostrando evolução sob o comando de Leonardo Jardim, tendo o camisa 10 como principal destaque. Agora, sem o uruguaio, que passará por cirurgia nesta quinta-feira (30), o técnico português precisará reorganizar o meio-campo e encontrar um substituto à altura. O Lance! analisa o cenário.

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Assim como já aconteceu em outras partidas, incluindo o jogo em La Plata, o substituto imediato de Arrascaeta é Carrascal. O meia colombiano, que chegou ao clube em 2025, já vinha sendo uma alternativa recorrente para a posição. É ele quem costuma assumir a função do uruguaio quando ele não está em campo.

Dessa forma, a expectativa é que Carrascal seja o principal responsável pela construção e armação da equipe, oferecendo criatividade ao setor e aumentando o volume de jogo ofensivo, criando mais oportunidades de finalização para os atacantes.

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Outro nome que surge como possível substituto nessa função é Lucas Paquetá. O meio-campista, também contratado em 2025, possui características semelhantes às de Arrascaeta. No entanto, neste momento, ele ainda se recupera de lesão e não está à disposição de Leonardo Jardim. Com o avanço de sua recuperação, a tendência é que se torne uma importante opção para o treinador durante a ausência do uruguaio.

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Recentemente, com o Flamengo sem contar com Carrascal, suspenso, e Paquetá, lesionado, Arrascaeta foi "sacrificado" e engatou uma grande sequência de jogos, chamando atenção pelo aspecto físico. Nos últimos sete jogos, o camisa 10 soma três gols e uma assistência.

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Esse cenário ajuda a detalhar a importância de Arrascaeta ao time. É importante destacar que o técnico rubro-negro terá um desafio relevante pela frente. Em jogos nos quais o Flamengo não conta com Arrascaeta, a equipe costuma apresentar queda de desempenho, sobretudo no aspecto criativo. Assim, o substituto do meia durante o período de ausência terá a missão de suprir essa carência e manter o nível de criação ofensiva.

Outros nomes aparecem como possibilidade

Por conta da qualidade do elenco rubro-negro, Jardim conta com outros jogadores que também podem exercer essa função, como o ponta Luiz Araújo e até mesmo os meias Jorginho e Saúl.

Flamengo não define prazo de recuperação de Arrascaeta

Sobre o tempo de recuperação, o Flamengo ainda não estipulou um prazo para o retorno de Arrascaeta aos gramados. Isso porque esse tipo de lesão pode variar bastante de atleta para atleta. Em 2025, por exemplo, Montoro, mais jovem que o rubro-negro, levou 41 dias para voltar a jogar. Por isso, o clube opta por não estabelecer um prazo definitivo neste momento.

Arrascaeta sofre lesão no ombro no jogo contra o Estudiantes (Foto: Juan Mabromata/AFP)

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Além de impactar o Flamengo, a lesão também preocupa a seleção do Uruguai. Arrascaeta é um dos principais nomes da equipe e passa a ser uma incógnita visando a Copa do Mundo.

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