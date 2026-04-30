O Flamengo já sabe que não poderá contar com Arrascaeta para os próximos jogos, mas o técnico Leonardo Jardim pode ter mais quatro desfalques para o clássico com o Vasco, domingo (3), pelo Brasileirão. Paquetá, Bruno Henrique e Emerson Royal estão machucados, enquanto Carrascal está suspenso.

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Assim como Arrascaeta, Bruno Henrique e Emerson Royal se lesionaram durante o jogo com o Estudiantes, na quarta-feira (29). O atacante sofreu um trauma no pé direito em disputa no segundo tempo e reclamou de dores na região. Ele será reavaliado pelos médicos do Flamengo nesta sexta-feira, quando os jogadores se reapresenta.

O lateral, por sua vez, foi diagnosticado com fratura no nariz. O clube informou que Royal está "clinicamente estável" e que passará a usar uma máscara de proteção "com o objetivo de possibilitar sua participação nas próximas partidas". Assim, não está descartada a utilização no jogador no clássico.

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Lucas Paquetá, por sua vez, nem chegou a viajar à Argentina. Ele se recupera de edema no tendão da coxa esquerda.

Em nenhum dos casos o Flamengo informou a previsão de retorno dos jogadores. No caso de Paquetá, o rubro-negro diz apenas que ele "segue o cronograma de recuperação estabelecido".

Emerson Royal fraturou o nariz no jogo com o Estudiantes (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Suspenso, Carrascal também é desfalque no Flamengo

Jorge Carrascal está fora do clássico com o Vasco. Nesta quinta-feira, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) manteve a punição de quatro jogos por causa da expulsão no clássico com o Fluminense, em 12 de abril.

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Sem Arrascaeta, Carrascal e Paquetá, Leonardo Jardim poderá utilizar Saúl e De la Cruz entre os meias. Outra opção é recuar Gonzalo Plata ou Luiz Araújo.

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