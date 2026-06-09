Minha superstição #3: Renata Mendonça aposta em famoso bordão do futebol

A comentarista Renata Mendonça foi a terceira entrevistada da série 'Minha superstição', que traz a forma como artistas, jornalistas e ex-jogadores montam suas superstições e promessas que criam antes da Copa do Mundo de 2026 para o leitor do Lance!.

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Durante a conversa, Renata admitiu seguir uma lógica que considera infalível: não mexer no que está funcionando.

— Eu gosto de não mexer em um time que está ganhando. Fiz alguma coisa que deu certo, continuo. Fiz alguma coisa que não deu certo, não continuo — afirmou.

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Além das pequenas tradições pessoais, Renata também demonstrou confiança em coincidências históricas que cercam a campanha brasileira rumo ao sonhado hexacampeonato. A comentarista destacou que o último jejum de 24 anos sem título mundial foi encerrado justamente nos Estados Unidos, país que será uma das sedes da Copa de 2026.

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Outro fator que chama sua atenção envolve a Seleção Turca. A Turquia não disputa uma Copa do Mundo desde 2002 e pode retornar ao torneio em 2026. Naquele Mundial, conquistado pelo Brasil, os turcos foram adversários da equipe brasileira na semifinal.

Renata Mendonça revela sua superstição com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. (Foto: Reprodução)

— Faz 24 anos que a gente não ganha uma Copa do Mundo. Curiosamente, o último jejum de 24 anos foi quebrado nos Estados Unidos. A Turquia não disputa uma Copa desde 2002 e estará em 2026. O Brasil foi pentacampeão em 2002 justamente quando a Turquia disputou sua última Copa do Mundo, inclusive enfrentando os turcos na semifinal. Então, enfim, gosto de acreditar na mística. Quem sabe não existe alguma coisa guardada para a gente e um hexa surpreendente possa acontecer — destacou.

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Mesmo reconhecendo a importância da qualidade técnica do elenco brasileiro, Renata admite que prefere se apegar a esses sinais e coincidências que alimentam a esperança do torcedor.

— Quem sabe não tem alguma coisa guardada para a gente aí, para que um hexa surpreendente possa vir — concluiu.

Confira o vídeo completo:

Seleção rumo à Copa do Mundo 2026

A cidade de Nova Jersey será a base do Brasil para a disputa da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira tem mais um amistoso preparatório agendado antes da estreia no torneio. O Brasil enfrenta o Egito no próximo sábado (6).

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A primeira partida do time brasileiro no Mundial está marcada para 13 de junho. Na data, a equipe do treinador Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos, em Nova York, Estados Unidos. Além da seleção africana, o Brasil também irá enfrentar Escócia e Haiti, pelo Grupo C, no início do torneio.

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