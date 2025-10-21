Flamengo: Renata Mendonça denuncia estrutura precária do futebol feminino
Comentarista não poupou críticas à forma como BAP conduz a modalidade
- Matéria
- Mais Notícias
A comentarista da Globo e fundadora do Dibradoras, Renata Mendonça, denunciou nas redes sociais as condições da estrutura oferecida pelo Flamengo ao time feminino. Segundo ela, o clube mais rico do país mantém suas jogadoras em um ambiente com problemas de infraestrutura e falta de privacidade.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Palmeiras anuncia treinadora ex-Flamengo para time feminino
Futebol Feminino20/10/2025
- Futebol Feminino
Após saída de Rosana, Flamengo anuncia novo técnico do time feminino
Futebol Feminino17/10/2025
- Parceiro - r7
Atitude de Flamengo sobre futebol feminino gera repúdio na web: ‘Uma vergonha o que fazem’
Parceiro - r716/10/2025
Exibindo um vídeo com imagens do CT, Renata relatou que o vestiário utilizado pelo elenco feminino é pequeno, com paredes danificadas, ralos entupidos e torneiras em mau estado. Na porta, há uma lata de lixo posicionada como barreira para impedir a entrada de pessoas, o que, segundo ela, mostra a falta de segurança e de respeito ao espaço das atletas.
➡️ Saída de Rosana e Cristiane na mira: Flamengo deve parar de investir no futebol feminino
A jornalista também afirmou que o campo de treinos tem medidas inferiores às oficiais, com apenas 54 m de largura por 85 m de comprimento, enquanto o padrão é de 68 m por 105 m. Além disso, há um vestiário alternativo em contêineres, usado durante eventos, e a estrutura da fisioterapia seria improvisada.
Renata destacou ainda que, até o ano passado, o time treinava no CF Marinha, com condições melhores, e que a mudança para o Centro de Futebol Zico ocorreu após a nova gestão assumir o departamento.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
O que diz o gerente do Flamengo
Na última semana, o gerente de futebol feminino do clube, André Rocha, declarou à Fla TV que o Flamengo “acredita que a modalidade está crescendo” e “tem tudo para ser forte”.
— O que eu queria deixar claro para a torcida são alguns pontos. O primeiro é que a única saída do Flamengo foi a treinadora. O resto continua da mesma forma, os torcedores podem ficar tranquilos. Não existe desmanche no Flamengo, não existe — afirmou o dirigente.
Fala de Renata Mendonça na íntegra:
Dá uma lida nisso aqui: 'vestiário reservado futebol feminino do Flamengo, respeite a privacidade no ambiente das jogadoras'. Parece montagem, mas essa é a porta do vestiário do time profissional de futebol do Flamengo. Abrindo a imagem, você vê uma lata de lixo.
O menino do Flamengo, abrindo a imagem, você vê uma lata de lixo na frente da porta. Talvez para realmente tentar impedir alguém de invadir. Só que qualquer um que tá ali consegue abrir a porta e tentar. Foi o que fizemos. Essa é a estrutura que o Flamengo, o clube mais rico do país, oferece às suas jogadoras profissionais. São 25 jogadoras que têm que usar esse espaço diariamente, claramente, um espaço apertado. A situação das torneiras, do ralo, do azulejo. Ah, mas é só esse vestiário?
Não, até tem outro, que é num container para ser usado quando tem algum evento ali no CFZ. E a água dentro do container é assim. Não, mas o campo com certeza é top, né? Um dos clubes mais tradicionais do Brasil que vira e mexe fala dos gramados ruins do futebol por aqui, jamais iria permitir que as suas jogadoras treinassem num campo mais ou menos. É esse aqui o campo. As medidas dele são 54 m de largura, 85 m de comprimento.
As medidas oficiais de um campo de futebol são 68 m de largura por 105 de comprimento. Na Copa América dos Estados Unidos em 2024, a seleção brasileira reclamou de jogar um campo de 5 m menor. Imagina jogar num que é 20 m menor todos os dias. Seguindo esse tour aqui é onde fica a estrutura da academia. Ela é uma academia, né, gente? Tem um outro equipamento que era levado para o campo para elas treinar.
Recentemente, pelo menos, eles fizeram uma parceria, né, com uma academia na região para amenizar essa situação precária. Esses contêineres são para guardar rouparia, equipamentos usados nos treinos, enfim, e um deles é o vestiário extra. A área da fisioterapia para recuperar jogadoras lesionadas é em cima desse balde. Vou parar por aqui porque não tem muito mais o que mostrar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias