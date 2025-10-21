A comentarista da Globo e fundadora do Dibradoras, Renata Mendonça, denunciou nas redes sociais as condições da estrutura oferecida pelo Flamengo ao time feminino. Segundo ela, o clube mais rico do país mantém suas jogadoras em um ambiente com problemas de infraestrutura e falta de privacidade.

continua após a publicidade

Exibindo um vídeo com imagens do CT, Renata relatou que o vestiário utilizado pelo elenco feminino é pequeno, com paredes danificadas, ralos entupidos e torneiras em mau estado. Na porta, há uma lata de lixo posicionada como barreira para impedir a entrada de pessoas, o que, segundo ela, mostra a falta de segurança e de respeito ao espaço das atletas.

➡️ Saída de Rosana e Cristiane na mira: Flamengo deve parar de investir no futebol feminino

A jornalista também afirmou que o campo de treinos tem medidas inferiores às oficiais, com apenas 54 m de largura por 85 m de comprimento, enquanto o padrão é de 68 m por 105 m. Além disso, há um vestiário alternativo em contêineres, usado durante eventos, e a estrutura da fisioterapia seria improvisada.

continua após a publicidade

Renata destacou ainda que, até o ano passado, o time treinava no CF Marinha, com condições melhores, e que a mudança para o Centro de Futebol Zico ocorreu após a nova gestão assumir o departamento.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Vestiário do Flamengo feminino no CFZ. (Foto: reprodução/Dibradoras)

O que diz o gerente do Flamengo

Na última semana, o gerente de futebol feminino do clube, André Rocha, declarou à Fla TV que o Flamengo “acredita que a modalidade está crescendo” e “tem tudo para ser forte”.

continua após a publicidade

— O que eu queria deixar claro para a torcida são alguns pontos. O primeiro é que a única saída do Flamengo foi a treinadora. O resto continua da mesma forma, os torcedores podem ficar tranquilos. Não existe desmanche no Flamengo, não existe — afirmou o dirigente.

Fala de Renata Mendonça na íntegra: