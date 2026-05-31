Renata Mendonça analisa convocação do Brasil e amistosos antes da Copa: 'Divergências'

A Seleção Brasileira enfrenta o Panamá neste domingo (31), no Maracanã, em amistoso marcado pelo penúltimo compromisso antes da Copa do Mundo. No próximo dia 6, o Brasil fará seu último confronto preparatório contra o Egito, em Cleveland. Ao Lance!, a comentarista da Globo, Renata Mendonça, avaliou a convocação de Carlo Ancelotti e a importância dos amistosos antes do Mundial.

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— Eu acho que, no jogo do Maracanã, ele vai usar muito as substituições. Acho que vai ser um jogo menos de testes táticos e até de conclusões táticas, e mais de fazer os jogadores sentirem o calor da torcida. Acho que esse é o principal objetivo da CBF com esse amistoso no Maracanã. O Panamá é uma Seleção mais frágil, então acho que haverá menos cobranças técnicas em relação ao rendimento da Seleção — opinou.

Renata foi enfática ao falar sobre os principais objetivos da realização dos amistosos antes da Copa do Mundo. Mesmo com as ausências de Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhães e Marquinhos, que estão fora por conta da final da Champions League, ela acredita que o time titular ainda não está definido.

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— Ah, espera aí, quem vai ser o time titular? Vai ser o time titular da Copa? Acho que não. Até pelos pilares defensivos que ele não vai ter, este é justamente um momento para aproveitar esse clima de Copa no Brasil. Então ele vai querer trocar muita gente, fazer com que mais jogadores entrem em campo para sentir o calor da torcida. Acho que esse vai ser o principal objetivo. E essa parte tática, de "ah, quem vai entrar?", eu acho que tem bem pouco do time que vai jogar contra o Panamá que a gente pode usar como base para a equipe da Copa — completou a jornalista, no evento Rio2C.

Maracanã será o palco do último jogo da Seleção antes do Mundial (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Sobre as expectativas para um possível título mundial e a chance de o Brasil voltar a ser campeão após 24 anos, a comentarista foi franca ao afirmar que existem seleções mais fortes tecnicamente, mas destacou o fator emocional do futebol.

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— Eu acho que, analisando racionalmente a Seleção Brasileira, não. Mas o futebol não é racional, o futebol é um esporte emocional. E eu acho que a gente tem um grande treinador, capaz de tirar o melhor dos seus jogadores. Então acredito que temos muito espaço para evoluir até a Copa do Mundo e durante a própria competição. Temos muitos talentos, gosto da convocação, gosto dos nomes que ele escolheu — apesar de ter algumas divergências. Acho que temos um ótimo grupo, que pode se consolidar durante a Copa do Mundo. E eu acredito um pouco na mística — afirmou.

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A jornalista ainda completou dizendo que prefere acreditar nessa possível mística do que apenas na qualidade técnica do elenco.

— Faz 24 anos que a gente não ganha uma Copa do Mundo. Curiosamente, o último jejum de 24 anos foi quebrado nos Estados Unidos. A Turquia não disputa uma Copa desde 2002 e estará em 2026. O Brasil foi pentacampeão em 2002 justamente quando a Turquia disputou sua última Copa do Mundo, inclusive enfrentando os turcos na semifinal. Então, enfim, gosto de acreditar na mística. Quem sabe não existe alguma coisa guardada para a gente e um hexa surpreendente possa acontecer — finalizou.

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