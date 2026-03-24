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Renata Mendonça se pronuncia sobre polêmica com presidente do Flamengo

Bap chama jornalista da Globo de 'nariguda'

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/03/2026
16:44
Bap, presidente do Flamengo, em entrevista ao Uol
imagem cameraBap, presidente do Flamengo, em entrevista ao Uol (Foto: Reprodução)
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A jornalista Renata Mendonça falou sobre os ataques sofridos pelo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, pela primeira vez na última segunda-feira (23). A comentarista da Globo concedeu entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil.

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Baptista chamou Mendonça de "nariguda que fica falando mal da gente" durante evento de balanço da gestão do Flamengo. O dirigente tentava justificar o baixo investimento no futebol feminino quando fez a referência à jornalista, pois em outubro de 2025, a jornalista denunciou condições precárias do Centro de Treinamento da equipe feminina do clube carioca.

Flamengo
Luiz Eduardo Baptista (BAP) é o presidente do Flamengo (Foto: Reprodução/Flamengo TV)

A jornalista criticou o fato de ter sido referenciada apenas por sua aparência física, tendo sequer seu nome mencionado.

- Ele não atacou a informação que eu trouxe. Ele atacou a minha aparência. Como se isso fosse relevante, isso não é relevante. Se eu fosse um homem, ele não faria esse comentário. Talvez se eu fosse um homem, ele falaria o meu nome, o Fulano da Globo. É muito diferente. E é nisso que a gente percebe, o desprezo pelas mulheres que trabalham com isso - disse Renata.

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Renata também reforçou o papel de denúncia do jornalismo e afirmou que suas críticas ao futebol feminino da equipe carioca foram importantes para melhorar as condições de trabalho das atletas do Rubro-Negro.

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- E se ele realmente estava incomodado, por que o clube não se manifestou? […] E eu acho que, assim, o jornalismo é o que incomoda, o resto é publicidade. Então eu estou 100% tranquila com o meu trabalho, eu fiz um trabalho que eu sei que ajudou que contribuiu com o futebol feminino do Flamengo, que melhorou a sua estrutura - completou.

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Veja o vídeo:

Relembre a fala de BAP

O presidente do Flamengo havia declarado durante o evento de prestação de contas no seu primeiro ano de gestão.

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- Quais são os fatos? Audiência crescente. Se compara com o futebol masculino? Não, mas não pode ser essa diferença. A TV fica com os lucros do pacote de marketing e não distribuiu aos clubes. Tem lá a nariguda da Globo que fica falando mal da gente e tudo mais, do futebol, que não estimula… dá vontade de falar: 'Filha, convence a sua empresa a colocar 10 milhões, 20 milhões por ano em direito de transmissão que a coisa fica melhor. Pau que dá em João tem que bater em Maria também - declarou.

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