Ex-atleta do Santos avalia situação de Neymar na Seleção: 'Interrogação'

O atacante Neymar foi diagnosticado com uma lesão de grau dois na panturrilha na última quinta-feira (28). Ao Lance!, a ex-jogadora e atual comentarista da Globo, Alline Calandrini, avaliou o momento do craque da Seleção Brasileira.

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Quando atleta, Alline também conviveu com uma lesão séria de ligamento cruzado, a mesma que Neymar teve em 2023, em um jogo pela Seleção. Ao comentar sobre a possibilidade do atacante ficar de fora, por conta da nova lesão, a ex-jogadora citou a importância do foco ser na recuperação.

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— Tinha a expectativa de que o Neymar poderia evoluir fisicamente e tecnicamente na Seleção Brasileira. Então, essa nova notícia (da lesão) é muito ruim. O foco agora, obviamente, será na recuperação. Não sabemos se ele será cortado ou não. Mas é péssimo esse cenário. Ele já tem um histórico de lesão. Se ele conseguir melhorar, aí cabe ao Ancelotti saber como utilizá-lo — disse Calandrini, no evento Rio2C.

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— Agora, não dá para saber o que esperar dele. É claro, ele é um jogador genial, muito técnico, e às vezes consegue tirar um coelho da cartola. Mas ele, no Santos, já não estava sendo o que ele já foi. Essa nova lesão, é uma notícia muito ruim. Ele virou um ponto de interrogação — concluiu a ex-jogadora, que também atuou pelo Santos.

Neymar carrega o Brasil ao ataque em seu último jogo pela Seleção (Foto: Vitor Silva/CBF)

Lesão de Neymar

O médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, confirmou na manhã desta quinta-feira (28) que a lesão da panturrilha de Neymar é de grau 2. Com isso, ele poderá ficar até três semanas fora dos gramados, o que ameaça a participação do jogador na Copa do Mundo.

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— Neymar se apresentou ontem (quarta). Fez os exames médicos complementares e terminamos com uma ressonância magnética, que confirmou lesão grau dois na panturrilha. Ele segue em tratamento, e em duas ou três semanas estará liberado. Vamos avaliar dia a dia. A expectativa é essa — declarou Lasmar, em pronunciamento na Granja Comary. O médico da Seleção saiu sem responder perguntas.

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Na quarta-feira (27), membros da comissão técnica estiveram em uma clínica em Teresópolis por volta do meio-dia para organizar o primeiro exame do jogador pela Seleção. Ele sentiu a lesão em 17 de maio, véspera da convocação, em jogo do Santos com o Coritiba, pelo Brasileirão.

Neymar chegou à clínica por volta das 17h, acompanhado do médico da Seleção, Rodrigo Lasmar. O exame de imagem foi realizado, e o atacante deixou a clínica aproximadamente às 18h30.

A reportagem apurou que Neymar deixou a sala do exame mancando. Em seguida, ele caminhou de um lado para o outro na clínica, demonstrando ansiedade, enquanto aguardava o resultado da avaliação médica. O jogador permaneceu no local por cerca de uma hora e meia.

Na sequência, Neymar deixou a clínica cabisbaixo, em uma atitude que reforçou a preocupação em relação à gravidade do problema físico. Pessoas presentes no local perceberam o abatimento do jogador logo após a conversa com os médicos.

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