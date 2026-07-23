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Estrangeiros se impressionam com Evander, ex-Vasco: 'Surpreso que Ancelotti não chamou'

Jogador marcou um gol e deu uma assistência nesta quarta-feira

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 09:58
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Evander em ação pelo FC Cincinnati, na MLS (Foto: Jeff Dean/AFP)
Evander em ação pelo FC Cincinnati, na MLS (Foto: Jeff Dean/AFP)

Evander voltou a ser protagonista pelo FC Cincinnati e, mais uma vez, movimentou as redes sociais. O ex-Vasco marcou um gol, deu uma assistência e comandou a vitória por 4 a 3 sobre o Vancouver Whitecaps, na quarta-feira (22), pela MLS. A atuação manteve a excelente fase do camisa 10, que chegou ao sexto jogo consecutivo com participação direta em gol.

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Na partida disputada no TQL Stadium, Evander atuou durante os 90 minutos e recebeu nota 9.0 no Sofascore. Além do gol e da assistência, acertou 28 dos 32 passes que tentou, criou duas chances, finalizou quatro vezes, recuperou cinco bolas e venceu quatro dos seis duelos que disputou. O desempenho deu sequência a uma fase que já vinha chamando atenção nas últimas semanas.

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Veja a reação dos torcedores após a grande atuação de Evander

Tradução: "O Evander é muito bom; precisamos encontrar um bom clube para ele — ele não pode ficar na MLS."

Tradução: "EVANDER! mais uma vez liderou o Cincinnati à vitória em Vancouver, marcando um gol na partida."

Tradução: "O dinheiro que esse gol me rendeu — caramba! Eu te amo, Evander — um craque subestimado"

Tradução: "O Evander é bom pra caramba."

Tradução: "Cara, o Evander é muito bom."

Tradução: "Evander precisa estar na Europa."

Tradução: "Fico surpreso que o Ancelotti não chamou o Evander nem para um período de treinos, só para avaliar ele"

Tradução: "Evander é extremamente talentoso... mais um gol fantástico dele na MLS! O FC Cincinnati agora lidera essa partida de cinco gols por 3 a 2 ao final do primeiro tempo."

Tradução: "Evander, o meu GOAT."

Ex-Vasco em grande fase no Cincinnati

Os números ajudam a explicar a repercussão. Com o gol diante do Vancouver Whitecaps, Evander chegou ao sexto jogo consecutivo com participação direta em gol pelo FC Cincinnati, sua maior sequência no clube e a terceira mais longa da história da equipe.

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Evander em ação pelo FC Cincinnati, na MLS
Evander em ação pelo FC Cincinnati, na MLS (Foto: Jeff Dean/AFP)

Nos últimos seis compromissos, o brasileiro acumula oito gols, cinco assistências e 13 participações diretas em gols. Na atual temporada da MLS, soma 10 gols e sete assistências em 15 partidas, além de média 7,94 no Sofascore.

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