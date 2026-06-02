Delay, antena e provocação: a guerra fria entre Globo e CazéTV antes da Copa

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A Copa do Mundo de 2026 já é histórica dentro de campo por estrear um novo formato, com 48 seleções e 104 jogos. Fora dele, porém, já representa uma transformação maior ainda na forma como os brasileiros consomem futebol. Pela primeira vez, todos os 104 jogos do torneio estarão disponíveis integralmente em uma plataforma digital, a CazéTV, enquanto Globo e SBT dividirão parte da transmissão na TV aberta.

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O movimento marca uma disputa por direitos de transmissão, o que pode ser considerado uma verdadeira guerra fria entre os modelos de mídia que dominam o esporte brasileiro. De um lado, a televisão tradicional liderada pela Globo; do outro, o ecossistema digital construído pela LiveMode e pela CazéTV. No centro dessa disputa está um elemento técnico, mas que pode redefinir a experiência do torcedor: o delay.

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Durante décadas, assistir à Copa significava compartilhar emoções em tempo real. Na era do streaming, essa sincronia desapareceu. Embora plataformas digitais tenham reduzido significativamente a latência nos últimos anos, ainda existe diferença entre quem acompanha um jogo pela TV aberta com antena, pela TV por assinatura, pelo streaming em uma Smart TV moderna ou por um celular conectado ao Wi-Fi.

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E a TV Globo entendeu isso quando passou a divulgar, em seus intervalos comerciais e redes sociais, vídeos e publicações com parte da equipe que estará na cobertura do Mundial, sendo a maioria das divulgações, o incentivo a utilização de antenas digitais para evitar o atraso nas transmissões, um dos problemas apontados pelos internautas que acompanham pelo YouTube. No entanto, a CazéTV respondeu relembrando à todos que os 104 jogos da competição só estarão disponíveis no Youtube.

Confira:

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Enquanto milhões de brasileiros continuarão recorrendo à Globo como primeira opção, uma parcela crescente da audiência migrará para transmissões digitais acessadas por YouTube, Prime Video e outros serviços conectados.

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A entrada do Prime Video como distribuidor da CazéTV e do SporTv amplia ainda mais essa transformação. Executivos da Amazon afirmam que o objetivo é oferecer todos os jogos da Copa dentro do ambiente digital, aproveitando o crescimento do consumo esportivo em streaming.

A Seleção Brasileira venceu o amistoso contra o Panamá, por 6 a 2, no Maracanã. (Foto: Nelson Terme/CBF)

Segundo o Gustavo Coelho, Sports Business Lead do Amazon Prime, é uma felicidade poder transmitir em dois tipos de streamings diferentes, mas que ainda tem uma 'batalha' a se enfrentar que seria a do delay. Em relação ao da TV aberta com a Globo - e a CazéTV no Youtube, o executivo afirmou que tem melhorado cada vez mais, apesar da dificuldade que passaram na Copa do Mundo de Clubes.

— A gente sabe que essa é uma questão que a gente tem que continuar sempre progredindo, a verdade é que a gente ainda precisa melhorar mais, mas a gente já chegou em um ponto em que nós estamos bem melhor, comparando aonde estávamos nesse ponto um ano atrás, por exemplo, mas a gente sabe que, independente do grau de latência, o usuário ainda vem pro Prime Video, ainda consome conteúdo aqui. No ano passado, quando a gente transmitiu a Copa do Mundo de Clubes através da CazéTV no Prime Video, havia um pequeno delay em relação à TV aberta, mas a gente teve resultados muito legais com jogos dos times brasileiros e de clubes europeus. A gente sabe que a Copa do Mundo também vai ser um conteúdo de excelente audiência no nosso serviço, e a gente vai sempre procurar melhorar — afirmou Gustavo.

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Já Eduardo Gabbay, diretor de Canais Esportivos Globo, afirmou que a emissora segue imbatível em relação ao delay, no Globoplay e GETV para que tenham o mesmo sinal de antena quando transmitirem todos os jogos do Brasil, a grande final e metade das partidas da competição.

— A TV Globo segue sendo imbatível no delay, pela antena, e a gente está fazendo um trabalho muito firme e focado na redução de delay no máximo possível no Globoplay e também com parceiros, como a Claro, então a gente vai ver ótimos resultados em redução de delay, é um foco prioritário da Globo em levar essa experiência apesar de uma questão que é própria do digital e às vezes foge do nosso controle, porque diz respeito também às conexões na última milha que chega no usuário, mas o que a gente está podendo fazer do nosso lado, a gente vai fazer e realmente vai ter um salto nessa redução de delay no Globoplay, mas também em parceiro — explicou Eduardo.

A resposta de Casimiro para a Globo

Em diálogo com o narrador Luis Felipe Freitas durante a transmissão de Cruzeiro e Fluminense no útimo domingo (31), Casimiro se referiu à campanha da Globo, argumentando que mesmo que o público compre a antena digital, não garantirá acesso a todos os jogos da Copa do Mundo. A CazéTV será a única emissora com os 104 jogos que serão disponibilizados de forma gratuita no YouTube.

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— Dou uma boa noite pro pessoal de casa. É sempre uma alegria imensa estar aqui com vocês. Brasil jogando, Campeonato Brasileiro vai rolar, último jogo de Campeonato Brasileiro antes da Copa do Mundo... — iniciou Casimiro.

— Chegou rápido, hein? Esse negócio de Copa do Mundo. Quando nós anunciamos teve muita gente que duvidou — disse Luis Felipe Freitas

— Rapaz! Já comprou sua antena? Não?! Sintoniza na CazéTV! É, tem gente que vai comprar antena não vai achar o jogo, hein? — finalizou o comentarista.

Confira:

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