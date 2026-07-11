Só três seleções fizeram mais gols que Mbappé e Dembélé nesta Copa Mbappé e Dembélé chamam atenção no ataque da França nesta Copa

Mbappé e Dembélé têm sido os nomes de destaque nesta Copa do Mundo. Destaques pela seleção da França, uma estatística curiosa chama atenção: somam mais gols que 45 seleções na Copa do Mundo, contando todos os marcados por cada país.

Juntos, marcaram 13 gols na competição, números que só foi superando por apenas três seleções nesta edição de Copa do Mundo.

Apenas França, Argentina e Bélgica marcaram mais de 13 gols nesta edição da Copa. Ou seja, a dupla francesa, sozinha, balançou as redes mais vezes do que a maioria das equipes que disputaram o Mundial. O camisa 10 soma oito gols e divide a artilharia da Copa, além de seguir na disputa por recordes históricos da competição. Dembélé aparece logo atrás, com cinco gols. Tirando a própria França da conta, somente Argentina e Bélgica entram na lista.

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O bom momento dos dois também explica a campanha francesa. A equipe chega à semifinal com o melhor ataque da competição e aposta novamente na parceria entre Mbappé e Dembélé para superar a Espanha e garantir vaga na decisão. A partida, que é vista como uma das mais esperadas nesta Copa do Mundo, acontecerá na terça-feira, às 16h (de Brasília).

Ousmane Dembélé comemora seu gol no jogo da França contra Marrocos pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Mbappé e Dembélé: veja o comparativo

13 gols: Mbappé e Dembélé (França) 12 gols: Noruega 11 gols: Espanha, Inglaterra, Alemanha, Holanda e Estados Unidos 10 gols: Brasil, Marrocos, Senegal e México 9 gols: Suíça e Canadá 8 gols: Portugal, Egito e Japão 7 gols: Suécia 6 gols: Croácia e Áustria 5 gols: Colômbia, Argélia, Costa do Marfim, RD Congo e Bósnia 4 gols: Cabo Verde e Nova Zelândia 3 gols: Turquia, Uruguai, Paraguai, Irã, Austrália e Jordânia 2 gols: Haiti, Gana, Equador, África do Sul, Tunísia, Uzbequistão, Coreia do Sul, Tchéquia e Qatar 1 gol: Arábia Saudita, Escócia, Iraque e Curaçao 0 gol: Panamá

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