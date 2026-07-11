Só três seleções fizeram mais gols que Mbappé e Dembélé nesta Copa
Mbappé e Dembélé chamam atenção no ataque da França nesta Copa
Mbappé e Dembélé têm sido os nomes de destaque nesta Copa do Mundo. Destaques pela seleção da França, uma estatística curiosa chama atenção: somam mais gols que 45 seleções na Copa do Mundo, contando todos os marcados por cada país.
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Juntos, marcaram 13 gols na competição, números que só foi superando por apenas três seleções nesta edição de Copa do Mundo.
Apenas França, Argentina e Bélgica marcaram mais de 13 gols nesta edição da Copa. Ou seja, a dupla francesa, sozinha, balançou as redes mais vezes do que a maioria das equipes que disputaram o Mundial. O camisa 10 soma oito gols e divide a artilharia da Copa, além de seguir na disputa por recordes históricos da competição. Dembélé aparece logo atrás, com cinco gols. Tirando a própria França da conta, somente Argentina e Bélgica entram na lista.
O bom momento dos dois também explica a campanha francesa. A equipe chega à semifinal com o melhor ataque da competição e aposta novamente na parceria entre Mbappé e Dembélé para superar a Espanha e garantir vaga na decisão. A partida, que é vista como uma das mais esperadas nesta Copa do Mundo, acontecerá na terça-feira, às 16h (de Brasília).
Mbappé e Dembélé: veja o comparativo
- 13 gols: Mbappé e Dembélé (França)
- 12 gols: Noruega
- 11 gols: Espanha, Inglaterra, Alemanha, Holanda e Estados Unidos
- 10 gols: Brasil, Marrocos, Senegal e México
- 9 gols: Suíça e Canadá
- 8 gols: Portugal, Egito e Japão
- 7 gols: Suécia
- 6 gols: Croácia e Áustria
- 5 gols: Colômbia, Argélia, Costa do Marfim, RD Congo e Bósnia
- 4 gols: Cabo Verde e Nova Zelândia
- 3 gols: Turquia, Uruguai, Paraguai, Irã, Austrália e Jordânia
- 2 gols: Haiti, Gana, Equador, África do Sul, Tunísia, Uzbequistão, Coreia do Sul, Tchéquia e Qatar
- 1 gol: Arábia Saudita, Escócia, Iraque e Curaçao
- 0 gol: Panamá
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