Luxemburgo critica Carlo Ancelotti às vésperas da Copa do Mundo: 'Vou falar'
Treinador italiano irá apresentar mudanças em Brasil x Egito
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A Seleção Brasileira enfrenta o Egito neste sábado (6), às 19h (de Brasília), em Cleveland, nos Estados Unidos, em um último teste antes da Copa do Mundo de 2026. Para a partida, o técnico Carlo Ancelotti irá realizar mudanças na equipe. O cenário incomodou o ex-treinador Vanderlei Luxemburgo.
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Por meio de uma declaração nas redes sociais, o atual comentarista questionou a formação da equipe brasileira para o Mundial. Luxemburgo destacou a preocupação pelo fato de Ancelotti parecer não ter uma equipe titular definida.
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— Vou falar uma coisa para vocês. Fazer teste às vésperas da Copa do Mundo com os jogadores. Alguma coisa está errada. Estamos com um treinador há bastante tempo; os resultados nas Eliminatórias não foram bons, a pontuação foi a mesma do Fernando Diniz e Dorival Júnior — iniciou o ex-treinador, antes de completar.
— Agora, vai fazer teste. Não sei. Não é uma coisa (boa). Tinha que ter um time base. Talvez uma vaga ou outra para o time titular. Mas testes, neste momento? É preciso ter conjunto, se conhecer, dominar a bola e já saber o que vai fazer — concluiu.
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Escalação Seleção Brasileira
A Seleção Brasileira faz neste sábado (6), em Cleveland, o último teste antes da estreia na Copa do Mundo. A partir das 19h (de Brasília), o Brasil encara o Egito para que Carlo Ancelotti encaminhe a formação que enfrentará o Marrocos no dia 13. Mas é provável que a equipe que irá jogar com os egípcios no Huntington Field não seja a mesma que irá estrear no Mundial.
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O Brasil irá a campo diante do Egito com quatro mudanças em relação ao time que goleou o Panamá por 6 a 2. Marquinhos assume a vaga que fora de Bremer, Douglas Santos será o lateral no lugar de Alex Sandro, Paquetá ganha a vaga de Matheus Cunha, e Igor Thiago será o jogador mais de área, no lugar de Luiz Henrique.
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Provável titular na estreia, Gabriel Magalhães não começa o jogo com o Egito para evitar desgaste físico. O zagueiro, contudo, não preocupa.
O técnico Carlo Ancelotti confirmou nessa sexta-feira que fará uma série de mudanças ao longo da partida. Entre elas, Weverton ganhará uma chance no gol no segundo tempo.
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