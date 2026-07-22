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Argentina supera o Brasil em lista da Copa do Mundo; entenda

Ranking revela o desempenho das seleções após a Copa do Mundo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 08:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Jogadores da Argentina reunidos para comemorar classificação à semifinal da Copa do Mundo com os torcedores
Jogadores da Argentina reunidos para comemorar classificação à semifinal da Copa do Mundo com os torcedores Coex/AFP)

Após a final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha, no último domingo (19), o IBOPE Repucom divulgou a segunda edição de 2026 do Ranking Digital Global das Seleções de Futebol.

O levantamento mostra como o Mundial impulsionou o crescimento das seleções nas redes sociais e revela que a Argentina superou o Brasil em novos seguidores durante o período da competição.

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O estudo mapeia o volume de seguidores de 60 seleções em seus perfis oficiais no Facebook, X, Instagram, YouTube e TikTok, comparando o cenário anterior ao início do torneio com o registrado após a final da Copa do Mundo.

Desde a edição de junho de 2026, as 60 seleções analisadas somaram mais de 82 milhões de novas inscrições em seus perfis oficiais. O TOP 5 das seleções com os maiores crescimentos no período é formado por México (8,3M), Argentina (8M), Brasil (7,2M), Portugal (6,7M) e França (6,7M), que juntas responderam por 45%, ou 36,9 milhões, das novas inscrições do período.

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Veja lista das 3 seleções com os maiores crescimentos no período:

  • México
  • Argentina
  • Brasil
Levantamento do ranking digital de Seleções de futebol
Levantamento do ranking digital de Seleções de futebol (Foto: Reprodução)

No entanto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) segue entre as seleções com maior presença nas redes sociais em todo o mundo. A entidade lidera o Instagram, com 27 milhões de seguidores, possui a maior página de futebol de seleções no Facebook, com 13 milhões de inscritos, e ocupa a terceira posição no YouTube, com 2,2 milhões de inscritos, atrás apenas de França e Inglaterra.

Portugal aparece entre os principais destaques do período. A seleção portuguesa conquistou 6,7 milhões de novos seguidores durante a Copa do Mundo de 2026, sendo que 43% desse crescimento ocorreu no Instagram. Mesmo eliminada nas oitavas de final pela Espanha, a equipe ultrapassou a Inglaterra no ranking geral de presença digital e passou a ocupar a terceira colocação, alcançando 48,5 milhões de inscrições em suas plataformas.

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A França também registrou forte crescimento. A Federação Francesa de Futebol (FFF) adicionou cerca de 6,7 milhões de novos inscritos ao longo do Mundial, com quase metade desse avanço (49%) impulsionado pelo TikTok. A seleção francesa chegou à marca de 20 milhões de seguidores na plataforma, mantendo a liderança entre todas as seleções nesse ambiente. Somando todas as redes sociais, a França permanece na primeira posição do ranking mundial, com quase 60 milhões de inscrições — cerca de 6 milhões à frente do Brasil, segundo colocado.

Atual campeã mundial, a Espanha também ampliou sua audiência digital durante a competição. A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) ganhou 5,2 milhões de novos seguidores, desempenho que a coloca entre os três maiores crescimentos da Europa, atrás apenas de Portugal e França.

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Europa

As seleções filiadas à UEFA continuam concentrando o maior número de seguidores entre todas as confederações. As 23 equipes analisadas reúnem, juntas, 276,7 milhões de inscrições em suas plataformas digitais. Desde junho de 2026, o bloco europeu acumulou mais de 34 milhões de novos seguidores, sendo que Portugal (+6,7 milhões), França (+6,7 milhões) e Espanha (+5,2 milhões) responderam por 55% desse crescimento.

América do Sul

A CONMEBOL ocupa a segunda posição entre as confederações em volume de inscritos, com mais de 140 milhões de seguidores distribuídos entre oito seleções. Durante a Copa do Mundo de 2026, Argentina (+8 milhões), Brasil (+7,2 milhões) e Colômbia (+1,4 milhão) lideraram o crescimento da região e, juntas, foram responsáveis por 83% dos 20 milhões de novos seguidores conquistados pelas seleções sul-americanas.

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América do Norte, Central e Caribe

A Concacaf reúne atualmente 57,3 milhões de inscrições em suas seleções, consolidando-se como a terceira maior confederação em alcance digital. Ao longo do Mundial, México (+8,3 milhões), Estados Unidos (+1,4 milhão) e Canadá (+870 mil) — os três países-sede da competição — concentraram 88% das 10,6 milhões de novas inscrições registradas entre as sete seleções da entidade presentes no levantamento.

África

As 11 seleções africanas incluídas no ranking somam 56,9 milhões de seguidores. Desde junho de 2026, o Marrocos liderou o crescimento no continente ao conquistar 3,4 milhões de novos inscritos. Em seguida aparecem Argélia (+1,6 milhão) e Egito (+1,3 milhão). As três seleções responderam, juntas, por 54% dos 11,5 milhões de novos seguidores registrados pelas equipes africanas no período.

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Ásia

A Confederação Asiática de Futebol (AFC) contabiliza 46,7 milhões de inscrições distribuídas entre dez seleções. Durante a Copa do Mundo de 2026, as equipes asiáticas conquistaram 4,3 milhões de novos seguidores. O Japão foi o principal destaque da região, com 1,9 milhão de novas inscrições, número que representa 44% de todo o crescimento registrado pela AFC durante o período.

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