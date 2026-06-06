Caio Ribeiro aponta três favoritos para título da Copa do Mundo: 'Não estamos'

Às vésperas do último amistoso da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo, contra o Egito, em Cleveland, o comentarista e ex-jogador Caio Ribeiro avaliou o momento da equipe comandada por Ancelotti e destacou a importância de Neymar para o grupo no Mundial.

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Em entrevista exclusiva ao Lance! durante um evento do Cartola, em São Paulo, Caio afirmou que o Brasil não chega ao torneio entre os principais favoritos ao título, mas acredita que a Seleção tem potencial para surpreender ao longo da competição.

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— Não estamos entre as três favoritas, mas temos uma grande seleção que pode surpreender. Para mim, antes da competição começar, eu apontaria a Espanha, França e Portugal como as três seleções mais fortes — avaliou.

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Ao analisar o setor ofensivo brasileiro, Caio foi direto ao apontar quem considera o jogador mais decisivo do elenco. Para ele, o histórico e a qualidade técnica colocam Neymar acima dos demais nomes convocados.

No entanto, o comentarista ressaltou que o camisa 10 vive um momento diferente da carreira após a recuperação de uma grave lesão no joelho, o que faz com que as expectativas atuais também estejam voltadas para Vinícius Júnior.

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— Sem dúvida, o Neymar. Só que ele já está com 34 anos, está se recuperando de uma lesão de joelho e está em outro momento de carreira. Analisando o currículo, seria ele. Analisando o momento, as expectativas maiores estão em cima do Vinícius Júnior, pelo que ele tem feito no Real Madrid e pelo que apresentou recentemente pela Seleção — analisou.

Segundo Caio, Vinícius reúne características que podem ser determinantes para o sucesso brasileiro na Copa.

— É o cara da velocidade, do drible e que pode apontar um caminho muito bom para a nossa seleção — completou — completou.

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Mesmo fora do amistoso contra o Egito, Neymar segue sendo peça importante nos planos da comissão técnica para a Copa do Mundo. Na visão de Caio Ribeiro, o atacante exerce uma influência que vai além das quatro linhas.

— Eu acho que o impacto do Neymar é em todos os sentidos. Ele não precisa jogar os amistosos. Estando bem para o primeiro ou segundo jogo da Copa e crescendo durante a competição, já será muito importante — explicou.

Neymar na chegada da Seleção Brasileira em Nova Jersey (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O comentarista destacou ainda o peso da liderança e da trajetória do craque dentro do ambiente da Seleção.

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— O Neymar traz confiança para o grupo porque é ídolo desses jogadores, pelo momento da carreira dele e por tudo o que conquistou no futebol. Além disso, traz muito respeito para os adversários. Quando você tem o Neymar à disposição do Ancelotti, os rivais entram com um pouquinho mais de respeito — concluiu.

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