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Que horas é o jogo do Brasil hoje? Saiba onde assistir ao amistoso contra o Egito

Partida será a última da Seleção antes da estreia na Copa do Mundo

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/06/2026
08:00
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Casemiro comemorando gol no amistoso entre Brasil e Panamá (Foto: Reprodução/X)
imagem cameraSeleção Brasileira no último amistoso contra o Panamá no Maracanã (Foto: Reprodução/X)
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O Brasil enfrenta o Egito neste sábado (6), às 19h (horário de Brasília), no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e GeTV (streaming).

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O confronto será o último compromisso da Seleção Brasileira antes da estreia no Mundial. A equipe comandada por Carlo Ancelotti chega embalada após a goleada por 6 a 2 sobre o Panamá e busca encerrar a preparação com mais uma boa atuação. Já o Egito também utiliza o amistoso como teste final antes do início da Copa do Mundo e aposta no talento de Mohamed Salah e Omar Marmoush para surpreender.

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Calendário da Seleção Brasileira

Brasil

  • 06/06 - amistoso contra o Egito, em Cleveland (EUA)
  • 13/06 - estreia na Copa do Mundo contra Marrocos, em Nova Jersey (EUA)
  • 19/06 - segundo jogo contra o Haiti, na Filadélfia (EUA)
  • 24/06 - terceiro jogo contra a Escócia, em Miami (EUA)

Egito

  • 06/06 - amistoso contra o Brasil, em Cleveland (EUA)
  • 15/06 - estreia na Copa do Mundo contra a Bélgica, em Seattle (EUA)
  • 21/06 - segundo jogo contra a Nova Zelândia, em Vancouver (CAN)
  • 27/06 - terceiro jogo contra o Irã, em Seattle (EUA)

Ficha do jogo

Brasil x Egito: Amistoso internacional – preparação para a Copa do Mundo

Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Huntington Bank Field, Cleveland (EUA)
Onde assistir: Globo, SporTV e GeTV

Desfalques do Brasil

A Seleção Brasileira não contará com Neymar para o amistoso. O camisa 10 permaneceu em Nova Jersey para seguir o tratamento de uma lesão de grau 2 na panturrilha, sob supervisão do departamento médico da equipe.

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Além disso, Gabriel Magalhães será preservado devido ao desgaste físico. Com isso, Carlo Ancelotti promove mudanças em relação à equipe que venceu o Panamá, incluindo as entradas de Marquinhos, Douglas Santos, Lucas Paquetá e Igor Thiago entre os titulares.

Jogadores da Seleção treinam para a Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Jogadores da Seleção treinam para a Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Escalações

Brasil (técnico: Carlo Ancelotti): Alisson; Wesley, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vinícius Júnior e Igor Thiago.

Egito (técnico: Hossam Hassan): Oufa Shobeir; Ibrahim, Fathy e Abdelmonem; Hany, Lasheen, Ateya, Fatouh e Ashour; Mohamed Salah e Omar Marmoush.

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