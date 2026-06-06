Que horas é o jogo do Brasil hoje? Saiba onde assistir ao amistoso contra o Egito
Partida será a última da Seleção antes da estreia na Copa do Mundo
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O Brasil enfrenta o Egito neste sábado (6), às 19h (horário de Brasília), no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e GeTV (streaming).
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O confronto será o último compromisso da Seleção Brasileira antes da estreia no Mundial. A equipe comandada por Carlo Ancelotti chega embalada após a goleada por 6 a 2 sobre o Panamá e busca encerrar a preparação com mais uma boa atuação. Já o Egito também utiliza o amistoso como teste final antes do início da Copa do Mundo e aposta no talento de Mohamed Salah e Omar Marmoush para surpreender.
Calendário da Seleção Brasileira
Brasil
- 06/06 - amistoso contra o Egito, em Cleveland (EUA)
- 13/06 - estreia na Copa do Mundo contra Marrocos, em Nova Jersey (EUA)
- 19/06 - segundo jogo contra o Haiti, na Filadélfia (EUA)
- 24/06 - terceiro jogo contra a Escócia, em Miami (EUA)
Egito
- 06/06 - amistoso contra o Brasil, em Cleveland (EUA)
- 15/06 - estreia na Copa do Mundo contra a Bélgica, em Seattle (EUA)
- 21/06 - segundo jogo contra a Nova Zelândia, em Vancouver (CAN)
- 27/06 - terceiro jogo contra o Irã, em Seattle (EUA)
Ficha do jogo
Brasil x Egito: Amistoso internacional – preparação para a Copa do Mundo
Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Huntington Bank Field, Cleveland (EUA)
Onde assistir: Globo, SporTV e GeTV
Desfalques do Brasil
A Seleção Brasileira não contará com Neymar para o amistoso. O camisa 10 permaneceu em Nova Jersey para seguir o tratamento de uma lesão de grau 2 na panturrilha, sob supervisão do departamento médico da equipe.
Além disso, Gabriel Magalhães será preservado devido ao desgaste físico. Com isso, Carlo Ancelotti promove mudanças em relação à equipe que venceu o Panamá, incluindo as entradas de Marquinhos, Douglas Santos, Lucas Paquetá e Igor Thiago entre os titulares.
Escalações
Brasil (técnico: Carlo Ancelotti): Alisson; Wesley, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vinícius Júnior e Igor Thiago.
Egito (técnico: Hossam Hassan): Oufa Shobeir; Ibrahim, Fathy e Abdelmonem; Hany, Lasheen, Ateya, Fatouh e Ashour; Mohamed Salah e Omar Marmoush.
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