'Neymar pediu uma foto': sósia de Vini Jr relembra virada de chave na carreira

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Wagner William, mais conhecido como sósia do Vini Jr contou sua trajetória e revelou expectativas para a Copa do Mundo, apontando o atual Camisa 7 como um grande nome candidato à melhor jogador do torneio.

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Ao todo, o sósia do Vini soma pouco mais de oito milhões de seguidores em todas as suas redes sociais, produzindo conteúdo infantil, esportivo e publicitário. O influenciador também atua como dublê do atleta em alguns comerciais produzidos.

Wagner William, além de sósia do Vini Jr, é cantor de pagode (Foto: Reprodução/Instagram)

Começo de Wagner William, o sósia do Vini Jr

Questionado sobre como foi o início de sua trajetória, Wagner revelou algo inusitado, pouco visto nas redes sociais, onde é majoritariamente conhecido como influenciador:

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- A pessoa por trás do Vini Jr sósia é Wagner William, nascido em Minas Gerais, com o sonho de ser cantor de pagode. Há cinco anos mudei para São Paulo em busca de ser famoso. Em 2022, as pessoas falavam que eu era o Vini Jr, e um amigo meu me apresentou esse trabalho de sósia. Gravamos um vídeo e viralizou, então fomos gravando mais. Surgiu naquela Copa, então não foi algo nada forçado, foi bem natural - contou o influenciador.

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Posteriormente, ele revelou seu momento mais marcante durante sua trajetória de sósia, o reconhecimento de Neymar e Vini Jr durante um evento:

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- No Tardezinha de 2024, eu estava em uma área e o Neymar estava me filmando. Ele chamou o Vinicius Júnior no celular, e mostrou para ele. Neymar me disse que iria descer onde eu estava e queria tirar uma foto comigo. Em menos de cinco minutos, ele apareceu lá, tirou foto do celular dele. Acredito que foi uma das principais viradas de chave do sósia do Vini Jr - revelou Wagner.

Expectativas para Copa do Mundo

Wagner revelou estar muito esperançoso para a Copa do Mundo e projeta grande desempenho de Vini Jr nesta edição do torneio:

- Minhas expectativas para a Copa são muito altas, acredito que o Brasil tem tudo para ser hexa esse ano. Acho que é muito bom não chegar como favorito, porque vai crescendo de pouco em pouco, acredito que o Vini vai ser o nome da Seleção nessa edição. Vai ser minha primeira Copa assistindo presencialmente, estarei nos Estados Unidos assistindo jogos da Amarelinha e de outras Seleções. Minha torcida fica pra um Brasil e Portugal na final, ou na semifinal, e depois a Seleção encarando a França na decisão, seria muito especial - afirmou o influenciador.

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Hoje estou focado em conteúdo infantil, inclusive, criei um personagem chamado SuperFut, que tem vários vilões. Sempre fui bem antenado nessa área de heróis e nunca vi um que fosse relacionado ao futebol.

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