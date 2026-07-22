Globo, SBT e CazéTV: quem venceu a guerra de audiência na Copa do Mundo? Emissoras tiveram contratos diferentes para exibição do torneio

A Copa do Mundo chegou ao fim no último domingo (19), com o título da Espanha sobre a Argentina, e pôs fim à disputa de audiência entre as três emissoras detentoras dos direitos do torneio: Globo, CazéTV e SBT. Com contratos distintos sobre as exibições da competição, as empresas também superaram marcas próprias em relação ao Mundial de 2022.

➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

Mesmo compartilhando todos os jogos da Seleção Brasileira e também a final, a CazéTV foi a única entre as três com o poder de exibir todos os 104 jogos do torneio. A Globo, por sua vez, transmitiu 55 jogos do Mundial e o SBT, 32.

continua após a publicidade

Jogadores espanhóis comemorando a conquista da Copa do Mundo (Foto: Odd ANDERSEN/AFP)

A audiência da Globo na Copa do Mundo 2026

Na Copa do Mundo, a Globo impactou 142,7 milhões de pessoas, considerando seus três canais: TV Globo, Sportv e Ge TV. Desse número, cerca de 33,5 milhões de brasileiros foram alcançados de maneira exclusiva, segundo dados divulgados pela emissora.

Confira as 10 maiores audiências da Globo durante a Copa do Mundo:

1 . Escócia x Brasil - 53,6 milhões 2 . Brasil x Haiti - 48,8 milhões 3 . Brasil x Japão - 48,7 milhões 4 . Brasil x Noruega - 48 milhões 5 . Brasil x Marrocos - 46,9 milhões 6 . Espanha x Argentina - 46,4 milhões 7 . Argentina x Cabo Verde - 43,9 milhões 8 . Alemanha x Paraguai - 41,8 milhões 9 . Japão x Suécia - 36,1 milhões 10 . Suíça x Colômbia - 35,6 milhões

Comparação com a Copa do Mundo de 2022

Na Grande São Paulo, principal praça do país, a Globo registrou uma média de 27,8 pontos de audiência durante a partida decidida por Ferran Torres. Estes números, no entanto, ficam abaixo dos índices da final de 2022, que fez a empresa registrar 35 pontos durante o embate entre França e Argentina.

continua após a publicidade

➡️Messi pode ganhar a Bola de Ouro mesmo atuando fora da Europa?

Apesar dos bons números na atual edição da Copa do Mundo, a Globo teve uma queda de audiência em relação ao Mundial do Catar. Nos jogos do Brasil, o Ibope registrava picos de mais de 50 pontos em 2022 para a emissora. Já nesta edição do torneio, os picos variaram entre 35 e 45.

Elenco da Globo para as transmissões dos jogos da Copa do Mundo (Foto: ESTEVAM AVELLAR/GLOBO)

A audiência da CazéTV na Copa do Mundo 2026

No meio digital, a CazéTV teve um domínio claro, tornando-se responsável por 28 das 30 transmissões ao vivo mais assistidas da história do YouTube mundial. Além disso, considerando picos de acessos simultâneos, a empresa registrou a maior live da plataforma durante a semifinal disputada por França e Espanha, na qual foram contabilizados 23,9 milhões de aparelhos conectados. O jogo foi transmitido com exclusividade pela empresa.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Entre os jogos da Seleção Brasileira, a CazéTV teve o seu melhor desempenho durante o confronto da segunda fase contra o Japão, com 20,7 milhões de aparelhos conectados. Na ocasião, o time de Carlo Ancelotti venceu os asiáticos por 2 a 1 nos acréscimos.

Confira o top 10 das audiências da CazéTV na Copa (em milhões de aparelhos conectados):

1 . França X Espanha - 23,9 milhões 2 . Noruega X Inglaterra - 21,1 milhões 3 . Brasil x Japão - 20,7 milhões 4 . Espanha X Argentina - 20,5 milhões 5 . Inglaterra X Argentina - 19,8 milhões 6 . Portugal X Croácia - 19,7 milhões 7 . Brasil X Noruega - 18,3 milhões 8 . Escócia X Brasil - 18,2 milhões 9 . Paraguai X França - 17,8 milhões 10 . Argentina X Cabo Verde - 17,5 milhões

Comparação com a final da Copa do Mundo de 2022

Durante a final da Copa do Mundo de 2026, o canal de Casimiro Miguel conseguiu alcançar um total de 20,5 milhões de acessos simultâneos, superando, por muito, os números da decisão de 2022. Na ocasião, o confronto entre Argentina e França registrou 5,9 milhões. A maior audiência do canal no Catar foi em Brasil x Croácia, com 6,9 milhões de aparelhos conectados. Brasil x Japão, neste ano, triplicou essa marca.

continua após a publicidade

CazéTV transmitiu todos od jogos da Copa do Mundo 2026 (Foto: Reprodução)

A audiência do SBT na Copa do Mundo 2026

Mesmo com menos jogos exibidos que as concorrentes, o SBT também teve desempenho expressivo ao longo da Copa do Mundo. Com a cobertura liderada por Galvão Bueno e Tiago Leifert, o canal dividiu com a Globo a fatia de audiência da TV aberta e ficou na frente de concorrentes como Record e Band no horário das partidas.

O jogo entre Brasil e Japão marcou 12,77 pontos de média para o canal, com 14 de pico, o melhor resultado do SBT na década na faixa horária do jogo, entre 14h e 16h. Na comparação, a última final de Champions League, entre PSG e Arsenal, transmitida com exclusividade pelo canal na TV aberta, registrou cerca de oito pontos.

continua após a publicidade

Números da final entre Espanha e Argentina

A última narração de Galvão Bueno em Copas do Mundo encerrou-se de forma marcante. A conquista do segundo título espanhol sobre a Argentina registrou o maior índice de audiência do torneio entre as partidas sem a Seleção Brasileira. O SBT atingiu 22 milhões de telespectadores pelo país, assegurando a segunda colocação isolada em todas as praças do Painel Nacional de Televisão.

Equipe do SBT que cobriu a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Rogerio Pallatta/SBT)<br><br>

🤑 Aposte em jogos do futebol brasileiro! Clique e saiba mais!

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições