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Globo, SBT e CazéTV: quem venceu a guerra de audiência na Copa do Mundo?

Emissoras tiveram contratos diferentes para exibição do torneio

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 07:10
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Globo, SBT e CazéTV são as emissoras responsáveis por transmitir a Copa do Mundo 2026
Globo, SBT e CazéTV disputaram audiência na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

A Copa do Mundo chegou ao fim no último domingo (19), com o título da Espanha sobre a Argentina, e pôs fim à disputa de audiência entre as três emissoras detentoras dos direitos do torneio: Globo, CazéTV e SBT. Com contratos distintos sobre as exibições da competição, as empresas também superaram marcas próprias em relação ao Mundial de 2022.

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Mesmo compartilhando todos os jogos da Seleção Brasileira e também a final, a CazéTV foi a única entre as três com o poder de exibir todos os 104 jogos do torneio. A Globo, por sua vez, transmitiu 55 jogos do Mundial e o SBT, 32.

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Rodri ao lado dos jogadores espanhóis comemorando a conquista da Copa do Mundo.
Jogadores espanhóis comemorando a conquista da Copa do Mundo (Foto: Odd ANDERSEN/AFP)

A audiência da Globo na Copa do Mundo 2026

Na Copa do Mundo, a Globo impactou 142,7 milhões de pessoas, considerando seus três canais: TV Globo, Sportv e Ge TV. Desse número, cerca de 33,5 milhões de brasileiros foram alcançados de maneira exclusiva, segundo dados divulgados pela emissora.

Confira as 10 maiores audiências da Globo durante a Copa do Mundo:

    1.
  1. Escócia x Brasil - 53,6 milhões
    2. 2.
  2. Brasil x Haiti - 48,8 milhões
    3. 3.
  3. Brasil x Japão - 48,7 milhões
    4. 4.
  4. Brasil x Noruega - 48 milhões
    5. 5.
  5. Brasil x Marrocos - 46,9 milhões
    6. 6.
  6. Espanha x Argentina - 46,4 milhões
    7. 7.
  7. Argentina x Cabo Verde - 43,9 milhões
    8. 8.
  8. Alemanha x Paraguai - 41,8 milhões
    9. 9.
  9. Japão x Suécia - 36,1 milhões
    10. 10.
  10. Suíça x Colômbia - 35,6 milhões

Comparação com a Copa do Mundo de 2022

Na Grande São Paulo, principal praça do país, a Globo registrou uma média de 27,8 pontos de audiência durante a partida decidida por Ferran Torres. Estes números, no entanto, ficam abaixo dos índices da final de 2022, que fez a empresa registrar 35 pontos durante o embate entre França e Argentina.

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Apesar dos bons números na atual edição da Copa do Mundo, a Globo teve uma queda de audiência em relação ao Mundial do Catar. Nos jogos do Brasil, o Ibope registrava picos de mais de 50 pontos em 2022 para a emissora. Já nesta edição do torneio, os picos variaram entre 35 e 45.

Elenco do grupo Globo para transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)
Elenco da Globo para as transmissões dos jogos da Copa do Mundo (Foto: ESTEVAM AVELLAR/GLOBO)

A audiência da CazéTV na Copa do Mundo 2026

No meio digital, a CazéTV teve um domínio claro, tornando-se responsável por 28 das 30 transmissões ao vivo mais assistidas da história do YouTube mundial. Além disso, considerando picos de acessos simultâneos, a empresa registrou a maior live da plataforma durante a semifinal disputada por França e Espanha, na qual foram contabilizados 23,9 milhões de aparelhos conectados. O jogo foi transmitido com exclusividade pela empresa.

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Entre os jogos da Seleção Brasileira, a CazéTV teve o seu melhor desempenho durante o confronto da segunda fase contra o Japão, com 20,7 milhões de aparelhos conectados. Na ocasião, o time de Carlo Ancelotti venceu os asiáticos por 2 a 1 nos acréscimos.

Confira o top 10 das audiências da CazéTV na Copa (em milhões de aparelhos conectados):

    1.
  1. França X Espanha - 23,9 milhões
    2. 2.
  2. Noruega X Inglaterra - 21,1 milhões
    3. 3.
  3. Brasil x Japão - 20,7 milhões
    4. 4.
  4. Espanha X Argentina - 20,5 milhões
    5. 5.
  5. Inglaterra X Argentina - 19,8 milhões
    6. 6.
  6. Portugal X Croácia - 19,7 milhões
    7. 7.
  7. Brasil X Noruega - 18,3 milhões
    8. 8.
  8. Escócia X Brasil - 18,2 milhões
    9. 9.
  9. Paraguai X França - 17,8 milhões
    10. 10.
  10. Argentina X Cabo Verde - 17,5 milhões

Comparação com a final da Copa do Mundo de 2022

Durante a final da Copa do Mundo de 2026, o canal de Casimiro Miguel conseguiu alcançar um total de 20,5 milhões de acessos simultâneos, superando, por muito, os números da decisão de 2022. Na ocasião, o confronto entre Argentina e França registrou 5,9 milhões. A maior audiência do canal no Catar foi em Brasil x Croácia, com 6,9 milhões de aparelhos conectados. Brasil x Japão, neste ano, triplicou essa marca.

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CazéTV desbanca recorde mundial em Brasil x Haiti (Foto: Reprodução)
CazéTV transmitiu todos od jogos da Copa do Mundo 2026 (Foto: Reprodução)

A audiência do SBT na Copa do Mundo 2026

Mesmo com menos jogos exibidos que as concorrentes, o SBT também teve desempenho expressivo ao longo da Copa do Mundo. Com a cobertura liderada por Galvão Bueno e Tiago Leifert, o canal dividiu com a Globo a fatia de audiência da TV aberta e ficou na frente de concorrentes como Record e Band no horário das partidas.

O jogo entre Brasil e Japão marcou 12,77 pontos de média para o canal, com 14 de pico, o melhor resultado do SBT na década na faixa horária do jogo, entre 14h e 16h. Na comparação, a última final de Champions League, entre PSG e Arsenal, transmitida com exclusividade pelo canal na TV aberta, registrou cerca de oito pontos.

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Números da final entre Espanha e Argentina

A última narração de Galvão Bueno em Copas do Mundo encerrou-se de forma marcante. A conquista do segundo título espanhol sobre a Argentina registrou o maior índice de audiência do torneio entre as partidas sem a Seleção Brasileira. O SBT atingiu 22 milhões de telespectadores pelo país, assegurando a segunda colocação isolada em todas as praças do Painel Nacional de Televisão.

Equipe do SBT para a cobertura da Copa do Mundo
Equipe do SBT que cobriu a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Rogerio Pallatta/SBT)<br><br>

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