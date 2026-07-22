Voo atrasa, e Marcelo do Ó é substituído em Coritiba x Palmeiras; veja quem narra
De última hora, Prime terá alteração em duelo do Brasileirão
A transmissão de Coritiba x Palmeiras, nesta terça-feira (22), pelo Prime Video passou por duas mudanças inesperadas na equipe de narração. Inicialmente, a plataforma já precisou substituir Rômulo Mendonça após o narrador ser desligado da empresa em meio à polêmica envolvendo a repórter Alana Ambrósio.
Depois, quem assumiria o posto, Marcelo do Ó, também acabou sendo baixa de última hora por conta de um atraso no voo de retorno ao Brasil. O jornalista estava nos Estados Unidos, onde participou da cobertura da Copa do Mundo de 2026. Com isso, Napoleão de Almeida será o responsável por narrar o duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.
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Saída conturbada de Rômulo Mendonça
A saída de Rômulo Mendonça do Prime Video foi anunciada na última semana, poucos dias após a repercussão de um episódio envolvendo a repórter Alana Ambrósio durante uma transmissão da plataforma. Na ocasião, comentários feitos por Rômulo e pelo comentarista André "Bulgarelli" geraram críticas nas redes sociais e foram classificados por parte do público como desrespeitosos à jornalista.
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Após a repercussão, o Prime Video optou por desligar os dois profissionais da equipe de transmissões. Desde então, a plataforma iniciou uma reorganização da escala de narradores para as partidas do Campeonato Brasileiro.
Substituto de Rômulo para Coritiba x Palmeiras
Marcelo do Ó era o escolhido para substituir Rômulo na narração de Coritiba x Palmeiras. No entanto, o narrador não conseguiu retornar ao Brasil a tempo após um atraso em seu voo vindo dos Estados Unidos, onde trabalhava na cobertura da Copa do Mundo de 2026. Diante do imprevisto, o Prime Video definiu Napoleão de Almeida como narrador da partida.
Além de Napoleão de Almeida na narração, a transmissão contará com os comentários de Rafa Oliveira, Nadine Bastos e Souza, ex-jogador com passagens pelo futebol brasileiro. Nas reportagens, André Hernan acompanhará o Palmeiras diretamente do estádio, enquanto Rafael Morientes ficará responsável pela cobertura do Coritiba.
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