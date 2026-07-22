Sergio Ramos usa IA para criar foto com Messi após a Copa; veja Zagueiro foi campeão mundial com a Espanha em 2010

Uma publicação de Sergio Ramos movimentou as redes sociais após o ex-zagueiro da seleção espanhola compartilhar uma imagem em que aparece abraçando Lionel Messi na Copa do Mundo. A foto, porém, foi gerada por Inteligência Artificial. Apesar de o abraço entre os dois realmente ter acontecido após a final do mundial, a montagem utiliza uma imagem de Messi com o uniforme da Argentina da Copa do Mundo de 2022, e não o modelo utilizado na decisão deste ano.

O encontro entre os dois aconteceu logo após a conquista do bicampeonato mundial da Espanha. Campeão da Copa do Mundo de 2010 pela seleção espanhola, Sergio Ramos desceu ao gramado para comemorar o título e aproveitou para cumprimentar Messi, que acompanhava a celebração dos espanhóis após o fim da partida.

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Foto de Sergio Ramos com Lionel Messi na Copa do Mundo

A montagem compartilhada por Ramos apresenta detalhes que deixam evidente o uso da ferramenta. O principal deles está no uniforme de Messi. O camisa 10 aparece vestindo a camisa utilizada pela Argentina na Copa do Mundo de 2022, diferente da versão usada na campanha de 2026.

Messi e Sergio Ramos na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

As diferenças podem ser identificadas principalmente na personalização da camisa. Na fonte dos números do uniforme da Copa de 2026, o número 10 possui riscos na parte interna do "1" e do "0", posicionados na região central dos algarismos. Já o uniforme utilizado em 2022 conta com um acabamento diferente no canto superior direito de cada número, na parte externa. As listras localizadas na parte de trás da camisa também mudaram entre uma edição e outra do Mundial.

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Compare a camisa da Copa de 2022 e 2026

Comparação camisas Messi Copa 2022 e 2026 (Foto: Reprodução e PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

Comparação das camisas de Lionel Messi nas Copas de 2022 e 2026, respectivamente. Número, detalhes e coloração azul diferentes.

Outro detalhe que reforça que a imagem foi criada por Inteligência Artificial é a ausência do patch dourado de campeão mundial na manga da camisa da Argentina utilizada na Copa do Mundo de 2026, elemento presente no uniforme oficial da seleção durante o torneio.

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Histórico de Lionel Messi e Sergio Ramos

Messi e Sergio Ramos construíram uma das maiores rivalidades do futebol mundial durante os anos em que o argentino defendia o Barcelona e o espanhol atuava pelo Real Madrid. A relação, no entanto, mudou após ambos se tornarem companheiros de equipe no Paris Saint-Germain, clube pelo qual atuaram juntos durante duas temporadas.

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