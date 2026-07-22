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Vozinha em 2°: veja os jogadores que mais ganharam seguidores na Copa

Algoz da Seleção Brasileira liderou a lista

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 07:40
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Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
Vozinha foi o segundo jogador que mais cresceu nas redes durante a Copa (Foto: Divulgação/Fifa)

A Copa do Mundo chegou ao fim no último domingo (19) após a vitória da Espanha sobre a Argentina, em Nova York, nos Estados Unidos. Durante o período do torneio, diversos jogadores ficaram expostos mundialmente, e com isso, acumularam novos seguidores nas redes sociais.

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O atacante Erling Haaland foi quem mais conquistou o público na Copa do Mundo de 2026. O norueguês acumulou 30,7 milhões de novos seguidores no Instagram ao longo do torneio, superando nomes como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar no crescimento individual na plataforma.

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O levantamento foi realizado pelo site "Ge" e compara os números dos perfis oficiais dos atletas na plataforma entre 2 de junho, nove dias antes do início da Copa do Mundo, até o último domingo (19), data da final em que a Espanha derrotou a Argentina e conquistou o título.

Com sete gols marcados no torneio e presença ativa nas redes sociais, Haaland encerrou a Copa com 71,2 milhões de seguidores, o que o colocou na quinta posição do ranking geral de jogadores mais seguidos. O norueguês subiu cinco posições durante o torneio.

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O segundo maior crescimento individual foi do goleiro Vozinha, de Cabo Verde. Ele iniciou a Copa com cerca de 50 mil seguidores e encerrou o torneio com 29,4 milhões, tornando-se o 12º jogador mais seguido entre os participantes. A explosão começou após o empate sem gols diante da Espanha, quando Vozinha ganhou cerca de 10 milhões de seguidores em apenas 24 horas.

Os 10 jogadores que mais ganharam seguidores durante a Copa

  • Erling Haaland (Noruega) | +30,7 milhões (total: 71,2 milhões)
  • Vozinha (Cabo Verde) | +29,4 milhões (total: 29,4 milhões)
  • Cristiano Ronaldo (Portugal) | +12 milhões (total: 677 milhões)
  • Jude Bellingham (Inglaterra) | +10,1 milhões (total: 51,3 milhões)
  • Neymar (Brasil) | +9 milhões (total: 242 milhões)
  • Lionel Messi (Argentina) | +7,5 milhões (total: 513,5 milhões)
  • Lamine Yamal (Espanha) | +6,6 milhões (total: 49,7 milhões)
  • Gilberto Mora (México) | +6,6 milhões (total: 7,6 milhões)
  • Endrick (Brasil) | +6 milhões (total: 23,9 milhões)
  • Michael Olise (França) | +5,5 milhões (total: 10,7 milhões)

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