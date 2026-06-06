Duda Sampaio completa 50 jogos pela Seleção Brasileira neste sábado

Quando entrar em campo contra os Estados Unidos, a meio-campista Duda Sampaio alcançará a marca de 50 jogos pela Seleção Brasileira. Uma das jogadoras mais convocadas por Arthur Elias, a craque do Corinthians foi homenageada pela CBF nesta sexta (5), durante a coletiva pré-jogo.

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Em 10 de julho de 2022, Duda estreou na Seleção Brasileira na vitória por 4 a 0 diante da Argentina, pela Copa América de 2022. Ela deu lugar à Ary Borges. Ao longo de 49 jogos, conquistou uma medalha de prata na última Olimpíada, dois títulos da Copa América Feminina (2022 e 2025), e a Fifa Series deste ano.

Antes de Duda conversar com a imprensa, foi Arthur Elias quem elogiou a meia. Ele classificou Sampaio como uma atleta 'de nível internacional' e entregou uma camisa com o número 50 para a jogadora, ao lado da coordenadora de seleções Cris Gambaré.

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- Estou muito feliz pelo momento. Acho que ainda não tenho noção do tamanho que é completar 50 jogos pela Seleção Brasileira. Eu me lembro das primeiras convocações, sempre com aquela ansiedade. E poder viver isso hoje, mesmo depois de tanto tempo defendendo a Seleção, ainda com esse mesmo intuito de estar aqui para melhorar, é muito especial - disse Duda Sampaio.

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Duda Sampaio fala sobre expectativa de completar 50 jogos. (Lívia Villas Boas/Staff Images/CBF)

Ela também enalteceu a preparação do grupo para o confronto deste sábado (6), na Neo Química Arena, às 18h30.

- Enfrentar os Estados Unidos é sempre uma grande oportunidade. É um jogo que nos testa fisicamente, mentalmente e tecnicamente. Pensando na Copa do Mundo, que está cada vez mais próxima, essas oportunidades são fundamentais. Tenho certeza de que estamos mais preparadas hoje do que naquele confronto anterior - projetou.

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Duda Sampaio com a taça da Copa América 2025. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

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