Torcedores se revoltam com expulsão em Corinthians x Vasco: 'Surtou'

O primeiro tempo do confronto entre Corinthians e Vasco, neste domingo (26), na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão, foi marcado por uma expulsão. Aos 44 minutos, o volante André recebeu cartão vermelho direto por uma dura falta em Thiago Mendes.

continua após a publicidade

➡️ Diniz faz mudanças importantes no Corinthians para enfrentar o Vasco; veja escalação

O lance acontece na intermediária do campo. O camisa 23 do Vasco tinha a bola dominada quando André acertou um violento carrinho por trás. A ação fez Thiago Mendes ficar longos minutos no gramado com expressão de dor durante o atendimento médico.

Apesar do perigo da jogada, o volante do Cruzmaltino conseguiu seguir em campo até o fim do primeiro tempo. Nas redes sociais, torcedores condenaram a falta cometida por André.

continua após a publicidade

Veja abaixo:

🎰 Aposte no próximo jogo do clube do seu coração!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas