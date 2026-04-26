Torcedores se revoltam com expulsão em Corinthians x Vasco: 'Surtou'
Equipes se enfrentam pela 13ª rodada do Brasileirão
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O primeiro tempo do confronto entre Corinthians e Vasco, neste domingo (26), na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão, foi marcado por uma expulsão. Aos 44 minutos, o volante André recebeu cartão vermelho direto por uma dura falta em Thiago Mendes.
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O lance acontece na intermediária do campo. O camisa 23 do Vasco tinha a bola dominada quando André acertou um violento carrinho por trás. A ação fez Thiago Mendes ficar longos minutos no gramado com expressão de dor durante o atendimento médico.
Apesar do perigo da jogada, o volante do Cruzmaltino conseguiu seguir em campo até o fim do primeiro tempo. Nas redes sociais, torcedores condenaram a falta cometida por André.
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