Lance em Peñarol x Corinthians revolta torcedores: 'Inacreditável'
Equipes estão se enfrentando pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores
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O Peñarol está vencendo o Corinthians por 1 a 0, nesta quinta-feira (21), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O Timão, que já está classificado para as oitavas de final, foi ao jogo com o time misto para Montevidéu. No entanto, um lance de Pedro Raul durante o fim do primeiro tempo irritou os torcedores.
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Quando o cronometro marcava os 44 minutos da primeira etapa, da esquerda, Labyad cruza para a área, e Pedro Milans finaliza. A bola sobra para André, que chuta, mas Pedro Raul atrapalha a jogada e fica na direção da finalização.
Veja o lance:
Nas redes sociais, torcedores se irritaram com o lance do jogador, afirmando que além dele errar gols, também atrapalhar as jogadas do time.
Veja a repercussão:
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⚽ 5ª rodada da Copa Libertadores
📲: quinta-feira, 21 de maio de 2026
📍Estádio: Campeón del Siglo, Montevidéu
⏰Horário: 21h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: Disney+
🗣️Arbitragem: Piero Maza (CHI)
🚩Assistentes: Cláudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)
📟 VAR: Juan Lara (CHI)
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