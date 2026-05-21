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Lance em Peñarol x Corinthians revolta torcedores: 'Inacreditável'

Equipes estão se enfrentando pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 21/05/2026
22:36
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Corinthians está perdendo por 1 a 0 contra o Peñarol pela Libertadores. (Foto: Dante FERNANDEZ / AFP)
imagem cameraCorinthians está perdendo por 1 a 0 contra o Peñarol pela Libertadores. (Foto: Dante FERNANDEZ / AFP)
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O Peñarol está vencendo o Corinthians por 1 a 0, nesta quinta-feira (21), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O Timão, que já está classificado para as oitavas de final, foi ao jogo com o time misto para Montevidéu. No entanto, um lance de Pedro Raul durante o fim do primeiro tempo irritou os torcedores.

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➡️Veja gol em Peñarol x Corinthians: Maxi Oliveira abre o placar

Quando o cronometro marcava os 44 minutos da primeira etapa, da esquerda, Labyad cruza para a área, e Pedro Milans finaliza. A bola sobra para André, que chuta, mas Pedro Raul atrapalha a jogada e fica na direção da finalização.

Veja o lance:

Nas redes sociais, torcedores se irritaram com o lance do jogador, afirmando que além dele errar gols, também atrapalhar as jogadas do time.

Veja a repercussão:

Peñarol está vencendo o Corinthians por 1 a 0 pela Libertadores. (Foto: Dante FERNANDEZ / AFP)
Peñarol está vencendo o Corinthians por 1 a 0 pela Libertadores. (Foto: Dante FERNANDEZ / AFP)

Ficha Técnica de Peñarol x Corinthians: onde assistir, horário e escalações

⚽ 5ª rodada da Copa Libertadores

📲quinta-feira, 21 de maio de 2026
📍Estádio: Campeón del Siglo, Montevidéu
Horário: 21h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: Disney+
🗣️Arbitragem: Piero Maza (CHI)
🚩Assistentes: Cláudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)
📟 VAR: Juan Lara (CHI)

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