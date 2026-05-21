Lance em Peñarol x Corinthians revolta torcedores: 'Inacreditável'

O Peñarol está vencendo o Corinthians por 1 a 0, nesta quinta-feira (21), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O Timão, que já está classificado para as oitavas de final, foi ao jogo com o time misto para Montevidéu. No entanto, um lance de Pedro Raul durante o fim do primeiro tempo irritou os torcedores.

continua após a publicidade

➡️Veja gol em Peñarol x Corinthians: Maxi Oliveira abre o placar

Quando o cronometro marcava os 44 minutos da primeira etapa, da esquerda, Labyad cruza para a área, e Pedro Milans finaliza. A bola sobra para André, que chuta, mas Pedro Raul atrapalha a jogada e fica na direção da finalização.

Veja o lance:

Nas redes sociais, torcedores se irritaram com o lance do jogador, afirmando que além dele errar gols, também atrapalhar as jogadas do time.

Veja a repercussão:

Peñarol está vencendo o Corinthians por 1 a 0 pela Libertadores. (Foto: Dante FERNANDEZ / AFP)

Ficha Técnica de Peñarol x Corinthians: onde assistir, horário e escalações

⚽ 5ª rodada da Copa Libertadores

📲: quinta-feira, 21 de maio de 2026

📍Estádio: Campeón del Siglo, Montevidéu

⏰Horário: 21h30 (de Brasília)

📺Onde assistir: Disney+

🗣️Arbitragem: Piero Maza (CHI)

🚩Assistentes: Cláudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)

📟 VAR: Juan Lara (CHI)

continua após a publicidade

🤑 Aposte em gols do Corinthians pela Libertadores! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.