O Corinthians está escalado para a partida de logo mais diante do Peñarol, no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O técnico Fernando Diniz optou por um time misto em campo.

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Fernando Diniz foi obrigado a fazer uma alteração importante na defesa do Corinthians. Matheus Bidu, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, está fora do confronto e será substituído por Angileri na lateral esquerda.

A zaga será formada por Gustavo Henrique e Gabriel Paulista, que ficou de fora da partida contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, devido à suspensão, e agora retorna à titularidade.

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Assim, o Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Allan, André, Matheus Pereira e Zakaria Labyad; Kaio César e Pedro Raul.

Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians x Peñarol no Uruguai na história e números de Diniz

O retrospecto do Corinthians no Uruguai contra o Peñarol é equilibrado. Em dois jogos disputados, foram uma vitória e uma derrota, com 50% de aproveitamento. Nesse recorte, o time marcou dois gols e sofreu quatro.

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O técnico Fernando Diniz também apresenta números equilibrados atuando como visitante na Conmebol Libertadores. Em treze jogos fora de casa, são cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas, com aproveitamento de 48,7%. Nesse período, suas equipes marcaram dezessete gols e sofreram quinze.

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