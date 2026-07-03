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Dê suas notas: Egito passa nos pênaltis contra a Austrália na Copa do Mundo

Adversário dos egípcios nas oitavas de final sairá do duelo entre Argentina e Cabo Verde

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 18:06
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Ashour comemora gol marcado pelo Egito contra a Austrália na Copa do Mundo
Ashour comemora gol marcado pelo Egito contra a Austrália na Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

O Egito está nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Nesta sexta-feira (3), a seleção egípcia empatou por 1 a 1 com a Austrália no AT&T Stadium, em Dallas, e venceu por 4 a 2 nos pênaltis para garantir a classificação. Após igualdade no tempo regulamentar e na prorrogação, os egípcios converteram todas as quatro cobranças, enquanto Harry Souttar e Lucas Herrington desperdiçaram suas penalidades e decretaram a eliminação australiana.

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    Agora, o Egito aguarda o vencedor do duelo entre Argentina e Cabo Verde, que também será disputado nesta sexta-feira, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. As quartas de final acontecerão na próxima terça-feira (7), às 13h (de Brasília), em Atlanta.

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    E o Lance! quer saber a sua visão do jogo, deixe suas notas para os jogadores do confronto da Copa do Mundo.

    Dê suas notas:

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    Egito

    Jogadores do Egito comemoram gol sobre a Austrália na Copa do Mundo
    Jogadores do Egito comemoram gol sobre a Austrália na Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

    Veja como foram os pênaltis de Austrália x Egito

    Austrália

    ❌ Harry Souttar
    ✅ Jackson Irvine
    ✅ Awer Mabil
    ❌ Lucas Herrington

    Egito

    ✅ Mahmoud Saber
    ✅ Rami Rabia
    ✅ Mohamed Salah
    ✅ Hossam Abdelmaguid

    ✅ Ficha técnica

    Austrália x Egito
    Copa do Mundo 2026 – segunda fase

    📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de julho de 2026, às 15h (de Brasília).
    📍 Local: AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA).
    🥅 Gols: Emam Ashour (13'/1ºT, 0-1); Mohamed Hany (contra) (10'/2ºT, 1-1)
    🟨 Cartões amarelos: Haissem Hassan e Yasser Ibrahim (EGI)

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