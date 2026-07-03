Dê suas notas: Egito passa nos pênaltis contra a Austrália na Copa do Mundo
Adversário dos egípcios nas oitavas de final sairá do duelo entre Argentina e Cabo Verde
O Egito está nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Nesta sexta-feira (3), a seleção egípcia empatou por 1 a 1 com a Austrália no AT&T Stadium, em Dallas, e venceu por 4 a 2 nos pênaltis para garantir a classificação. Após igualdade no tempo regulamentar e na prorrogação, os egípcios converteram todas as quatro cobranças, enquanto Harry Souttar e Lucas Herrington desperdiçaram suas penalidades e decretaram a eliminação australiana.
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Agora, o Egito aguarda o vencedor do duelo entre Argentina e Cabo Verde, que também será disputado nesta sexta-feira, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. As quartas de final acontecerão na próxima terça-feira (7), às 13h (de Brasília), em Atlanta.
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Dê suas notas:
Austrália
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Egito
Veja como foram os pênaltis de Austrália x Egito
Austrália
❌ Harry Souttar
✅ Jackson Irvine
✅ Awer Mabil
❌ Lucas Herrington
Egito
✅ Mahmoud Saber
✅ Rami Rabia
✅ Mohamed Salah
✅ Hossam Abdelmaguid
✅ Ficha técnica
Austrália x Egito
Copa do Mundo 2026 – segunda fase
📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de julho de 2026, às 15h (de Brasília).
📍 Local: AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA).
🥅 Gols: Emam Ashour (13'/1ºT, 0-1); Mohamed Hany (contra) (10'/2ºT, 1-1)
🟨 Cartões amarelos: Haissem Hassan e Yasser Ibrahim (EGI)
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