Lance de Alisson choca torcedores às vésperas da Copa: 'Por causa disso'

O goleiro Alisson Becker retornou aos gramados neste domingo (24), no empate entre Liverpool e Brentford em 1 a 1, no Anfield, pela última rodada da Premier League. Durante a partida, o brasileiro, que não jogava desde o último dia 18 de março, realizou uma defesa que chocou os torcedores que acompanhavam o confronto.

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O lance de destaque aconteceu no primeiro tempo da partida. Na ocasião, as equipes ainda empatavam em zero a zero, quando o atacante Schade teve uma finalização à queima-roupa do arqueiro brasileiro. Em um reflexo invejável, Alisson conseguiu parar a investida do alemão com o pé.

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Nas redes sociais, o lance viralizou de forma instantânea. Torcedores brasileiros e estrangeiros se chocaram com a qualidade do goleiro na jogada. Alisson está na lista dos 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Veja a repercussão abaixo:

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Tradução: "Nãooo, Alisson não pode sair, cara, que defesa do cara###!!!!".

Alisson está convocado para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: AFP)

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Convocação de Alisson para a Seleção Brasileira

O goleiro do Liverpool é cotado para iniciar a Copa do Mundo de 2026 como titular da Seleção Brasileira. Além dele, Weverton, do Grêmio, e Ederson, do Galatasaray, são outros arqueiros selecionados pelo técnico Carlo Ancelotti para o Mundial.

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A lista do treinador italiano está completa com mais nove defensores, cinco meias e nove atacantes. A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 acontece no dia 13 de junho, contra o Marrocos, às 19h (de Brasília), em Nova York.