Meia do Brasil na Copa é substituído por lesão e preocupa: 'que não seja sério'

Com muitas ausências importantes por lesão, os 26 nomes da seleção brasileira escolhidos pelo técnico Carlo Ancelotti para disputar a Copa do Mundo já estão definidos. Jogadores importantes que participaram de todo o ciclo de convocação, como Rodrygo, Militão e Estêvão não estarão presentes na Copa do Mundo por tratarem lesões sérias. O estado físico dos atletas poucos dias antes da estreia na Copa do Mundo preocupa, e um jogador brasileiro que atua na Premier League precisou ser substituído neste domingo (24) e pode ser mais um problema.

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Bruno Guimarães pelo Newcastle (Foto: Reprodução/Newcastle)

Na partida entre Fulham e Newcastle, vencida pelos 'The Cottagers' por 2 a 0, o meia brasileiro Bruno Guimarães saiu sentindo aos 66 minutos. O jogador sentiu dor na região do joelho. O jogador não aparentou estar sentindo muita dor, mas precisou ser substituído após o lance. Veja o vídeo:

O jogador brasileiro já teve que enfrentar problemas físicos recentemente. Bruno sofreu uma lesão grave de grau 3 na coxa esquerda em fevereiro, quando atuou na vitória do Newcastle sobre o Tottenham por 2 a 1. O carioca ficou dois meses se recuperando e voltou a atuar pela equipe inglesa no fim de abril.

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Apesar do susto contra o Fulham, o jogador brasileiro saiu de campo caminhando, sem expressão de dor. Ainda não há confirmação se a lesão é séria ou apenas uma precaução. Bruno é um dos meias mais importantes para o esquema tático do técnico Carlo Ancelotti, chegando a ser cotado como um dos titulares do treinador italiano durante a Copa do Mundo, e a sua ausência poderia custar muito ao selecionado brasileiro.

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