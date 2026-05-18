Flamengo domina, e lista da Seleção para Copa do Mundo tem 20 clubes representados
Quatro times brasileiros têm representantes na convocação de Carlo Ancelotti
O Flamengo é o clube com mais jogadores na lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (18) os 26 nomes que representarão o país, com quatro jogadores rubro-negros: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá. Ao todo, 20 clubes têm representantes na convocação.
Além do Mais Querido, outros três times têm mais de um representante entre os convocados. Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, do Arsenal-ING, Douglas Santos e Luiz Henrique, do Zenit-RUS, e Casemiro e Matheus Cunha, do Manchester United-ING, são os companheiros de equipe que dividirão o vestiário também na Seleção.
Junto ao Flamengo, três outros clubes brasileiros cederão jogadores à equipe nacional. Grêmio, com Weverton, Botafogo, com Danilo, e Santos, com Neymar, estão representados na lista. Veja abaixo a convocação por time.
Times representados na convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo
Flamengo (Brasil)
- Danilo (Defensor)
- Alex Sandro (Defensor)
- Léo Pereira (Defensor)
- Lucas Paquetá (Meio-campista)
Arsenal (Inglaterra)
- Gabriel Magalhães (Defensor)
- Gabriel Martinelli (Atacante)
Manchester United (Inglaterra)
- Casemiro (Meio-campista)
- Matheus Cunha (Atacante)
Zenit (Rússia)
- Douglas Santos (Defensor)
- Luiz Henrique (Atacante)
Al-Ahli (Arábia Saudita)
- Ibañez (Defensor)
Al-Ittihad (Arábia Saudita)
- Fabinho (Meio-campista)
Barcelona (Espanha)
- Raphinha (Atacante)
Botafogo (Brasil)
- Danilo (Meio-campista)
Bournemouth (Inglaterra)
- Rayan (Atacante)
Brentford (Inglaterra)
- Igor Thiago (Atacante)
Fenerbahçe (Turquia)
- Ederson (Goleiro)
Grêmio (Brasil)
- Weverton (Goleiro)
Juventus (Itália)
- Bremer (Defensor)
Liverpool (Inglaterra)
- Alisson (Goleiro)
Lyon (França)
- Endrick (Atacante)
Newcastle (Inglaterra)
- Bruno Guimarães (Meio-campista)
Paris Saint-Germain (França)
- Marquinhos (Defensor)
Real Madrid (Espanha)
- Vini Jr (Atacante)
Roma (Itália)
- Wesley (Defensor)
Santos (Brasil)
- Neymar (Atacante)
