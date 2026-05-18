Flamengo domina, e lista da Seleção para Copa do Mundo tem 20 clubes representados

Quatro times brasileiros têm representantes na convocação de Carlo Ancelotti

Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/05/2026
18:53
Léo Pereira - Seleção Brasileira
imagem cameraConvocado para a Copa do Mundo, Léo Pereira, do Flamengo, em ação pela Seleção Brasileira em amistoso (Foto: Michael Owens/Getty Images via AFP)
O Flamengo é o clube com mais jogadores na lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (18) os 26 nomes que representarão o país, com quatro jogadores rubro-negros: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá. Ao todo, 20 clubes têm representantes na convocação.

Além do Mais Querido, outros três times têm mais de um representante entre os convocados. Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, do Arsenal-ING, Douglas Santos e Luiz Henrique, do Zenit-RUS, e Casemiro e Matheus Cunha, do Manchester United-ING, são os companheiros de equipe que dividirão o vestiário também na Seleção.

Junto ao Flamengo, três outros clubes brasileiros cederão jogadores à equipe nacional. Grêmio, com Weverton, Botafogo, com Danilo, e Santos, com Neymar, estão representados na lista. Veja abaixo a convocação por time.

Times representados na convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Flamengo (Brasil)
  • Danilo (Defensor)
  • Alex Sandro (Defensor)
  • Léo Pereira (Defensor)
  • Lucas Paquetá (Meio-campista)
Arsenal (Inglaterra)
  • Gabriel Magalhães (Defensor)
  • Gabriel Martinelli (Atacante)
Manchester United (Inglaterra)
  • Casemiro (Meio-campista)
  • Matheus Cunha (Atacante)
Zenit (Rússia)
  • Douglas Santos (Defensor)
  • Luiz Henrique (Atacante)
Al-Ahli (Arábia Saudita)
  • Ibañez (Defensor)
Al-Ittihad (Arábia Saudita)
  • Fabinho (Meio-campista)
Barcelona (Espanha)
  • Raphinha (Atacante)
Botafogo (Brasil)
  • Danilo (Meio-campista)
Bournemouth (Inglaterra)
  • Rayan (Atacante)
Brentford (Inglaterra)
  • Igor Thiago (Atacante)
Fenerbahçe (Turquia)
  1. Ederson (Goleiro)
Grêmio (Brasil)
  1. Weverton (Goleiro)
Juventus (Itália)
  • Bremer (Defensor)
Liverpool (Inglaterra)
  1. Alisson (Goleiro)
Lyon (França)
  • Endrick (Atacante)
Newcastle (Inglaterra)
  • Bruno Guimarães (Meio-campista)
Paris Saint-Germain (França)
  • Marquinhos (Defensor)
Real Madrid (Espanha)
  • Vini Jr (Atacante)
Roma (Itália)
  • Wesley (Defensor)
Santos (Brasil)
  • Neymar (Atacante)

Carlo Ancelotti convoca a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo com quatro jogadores do Flamengo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
Carlo Ancelotti convoca a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo com quatro jogadores do Flamengo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

